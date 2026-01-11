Trabzonspor, 22 yaşındaki stoper oyuncusu Serdar Saatçı'nin Al Nasr'a transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nin Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr'a transfer olduğunu açıkladı.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Al Nasr Kulübü'ne, 2.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu olarak, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun tüm maliyetleri Al Nasr Kulübü tarafından karşılanacaktır." denildi.

Karadeniz ekibinde fazla forma şansı bulamayan Serdar Saatçı, 6 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı yapamadı.

