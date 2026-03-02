Orta Doğu’daki gerilimle piyasalar tedirgin açılacak. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen Borsa İstanbul ve TL piyasasının dirençli olduğunu vurguladı. Ergezen'e göre altın ve petrolde alımlar sürecek, orta ve uzun vadede ise Türkiye’nin ekonomi hikayesi devam ediyor.

Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte küresel piyasalar hareketli bir sürece girerken, Ekonomist Zafer Ergezen bugün açılacak piyasalara dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

TGRT Haber ekranlarında konuşan Ergezen, jeopolitik risklerin etkisiyle piyasaların güne "tedirgin" ve "satıcılı" başlayacağını öngörse de, panik havasının dağılacağı ve Türkiye ekonomisinin dirençli yapısının ön plana çıkacağını söyledi.

BORSA VE ALTIN İÇİN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Ergezen, risk iştahındaki azalmanın güvenli limanlara talebi artıracağını belirterek, altın ve kıymetli metallerde yukarı yönlü bir seyir beklediğini ifade etti.

Petrol fiyatlarında da alıcılı bir başlangıç öngören Ergezen, buna rağmen piyasanın 80 dolar üzerindeki "agresif" ve "panik" senaryolarına teslim olmayacağını savundu.

Borsa İstanbul tarafında ise açılışın sert satışlarla olabileceğini ancak gün sonunda toparlanma eğilimi görülebileceğini belirten Ergezen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçtiğimiz sene yaşanan saldırılar çok daha şiddetli ve beklenmedik olmasına rağmen, Borsa İstanbul ilk gün sert satışlarla başladıktan sonra günü en yükseğinden kapatmıştı. Ben gene benzer bir tablo olmasını bekliyorum. Piyasa satıcılı başlayacaktır ama gün içerisinde toparlayacaktır; en kötü yerden kapanmayacaktır."

TRUMP HABERİ VE MERKEZ BANKASI'NIN HAMLESİ

Piyasadaki tansiyonu düşüren iki önemli gelişmeye dikkat çeken Ergezen, Donald Trump cephesinden gelen "İran ile yeniden masaya oturulabileceği" yönündeki haberlerin piyasayı yumuşattığını belirtti.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararını "makul ve yerinde" bir adım olarak nitelendirdi:

"Merkez Bankası TL tarafını sıkılaştırarak panik satışlarını önlemeye ve dolar talebini azaltmaya yönelik tedbirler alıyor. Bu karar, yatırımcıları TL tarafında kalmaya yönelten, oldukça temkinli ve paniği önleyici bir adım olarak gözükmekte."

"TÜRKİYE'NİN HİKAYESİ DEVAM EDİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye ekonomisinin dirençli olduğuna dair açıklamalarına katıldığını belirten Ergezen, yabancı yatırımcı ilgisinin Ocak ayından bu yana artarak sürdüğünü hatırlattı.

Kısa vadeli krizlerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için birer alım fırsatı olabileceğini vurgulayan Ergezen, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"Türkiye ilk defa kriz yaşamıyor. 2026'nın başında yeni zirve seviyelerine giden bir Borsa İstanbul hareketi izlemiştik. Önemli olan ülke ekonomisinin ne kadar güçlü olduğu ve hangi yöne doğru gittiğidir. Kredi notu artışlarının devam etmesi muhtemel olan bu ortamda, düşüşler orta ve uzun dönemli fırsat olarak görülmelidir.

O yüzden kısa vadeli evet piyasalarda dalgalanma olacaktır, satışlar da olacaktır ama orta uzun vade Türkiye'nin hikayesi devam ediyor. Bu da aslında zaman zaman bu tarz krizler yatırımcılar için fırsat alıyor diyebiliriz"

Piyasa aktörlerine "kısa vadeli düşünmek yerine orta vadeli konumu görme" tavsiyesinde bulunan Ergezen, küresel faiz indirimleri döneminde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yabancı girişinin süreceğinin altını çizdi ve şöyle konuştu:

"Önemli olan ülkenin ekonomisinin ne kadar güçlü olduğu ve hangi yöne doğru yöneldiği. Uygulanan ekonomik ve ekonomi politikalarındaki istikrar devam ediyor. Kredi notu arttı ve hatta belki bu sene içerisinde yeniden bu kredi notun artması oldukça muhtemel gözükmekte. Böyle bir ortamda düşüşler mutlaka olacaktır.

Dediğim gibi bunlar orta ve uzun dönem fırsat olarak görülüyor. Yabancı ilgisinin de Türkiye'ye artarak devam ettiğini unutmamak lazım. Özellikle küresel anlamda faizlerin indiği bir ortam içerisinde Türkiye'nin önemi çok daha ön plana çıkacaktır. Gelişmekte olan ülkelere yabancı girişi devam edecektir. Bunları da belki tabii böyle bir dönemde bu kadar iyimser konuşmak belki çok doğru olmaz ama yatırımcılara bu kadar kısa vadeyi düşünmek yerine orta ve uzun vade konumu göstermek açısından da faydalı olacaktır diye tekrar hatırlatayım"

