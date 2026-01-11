Ankara’daki su kriziyle ilgili sorumluluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DSİ’ye yükleyen Özel'e Bakan İbrahim Yumaklı sert tepki gösterdi. Yumaklı, “DSİ’nin teslim ettiği suyu musluğa ulaştıramayan Ankara Büyükşehir Belediyesi vardır” diyerek yatırım eksikliği ve yüksek su kaybını vurguladı. Erdoğan’la ilgili eleştirilere de “Cumhurbaşkanımız milletin aleyhine hiçbir şeye dua etmez ama sizlerin ve zihniyetinizin ıslah olması için çok kez dua etmiştir" sözleriyle cevap verdi.

Ankara'da vatandaşlar günlerdir su kesintileri nedeniyle ellerinde bidonlarla çeşme başında nöbet tutuyor. Muhalefet sorumluluğu DSİ'ye yüklerken hem DSİ'den hem de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan sert tepkiler geldi.

Son olarak CHP lideri Özel'in Düzce mitinginde söylediği sözler üzerine Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"MANSUR YAVAŞ BARAJ YAPMADI"

Paylaşımında Özel'e seslenen Yumaklı, "Sayın Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yaptığı veya yaptırdığı baraj yoktur. DSİ'nin yapıp teslim ettiği suyu, vatandaşımızın çeşmesinden akıtmayı beceremeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi vardır. Hala olayın farkında değilsiniz, hala sorun çözme değil saptırma peşindesiniz. Vatandaşımızın en temel ihtiyacı olan hizmeti yerine getiremiyorsunuz, çeşmesinden suyu akıtamıyorsunuz. Konu bu!" değerlendirmelerinde bulundu.

SUYUN 3'TE BİRİ KAYBEDİLMİŞ

Yumaklı, yatırımlara da dikkati çekerek, "Gerekli yatırımı yapmamışsınız, yapılan az buçuk yatırımı da yanlış yapmışsınız. 2026 yılında Türkiye Cumhuriyetinin başkentinde, vatandaşları ellerinde bidonlarla akan çeşme bulmaya mahkum etmişsiniz. Senelerce konuya dair zahmet edip kafa yormamışsınız. Barajlardan, kuyulardan DSİ'nin size teslim ettiği suyun üçte birinden fazlasını musluğa gelmeden kaybetmişsiniz. Seçimlerde verdiğiniz vaatleri unutmuşsunuz." ifadelerini kullandı.

"ZAHMET EDİP İŞİNİZİ YAPIN!"

Halkın susuzlukla, trafikle, çöple, çamurla, çukurla daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Varlık sebebiniz millete hizmettir. Laf cambazlıklarınız beceriksizliklerinizi örtmüyor, bilesiniz. Zahmet edip sorumluluklarınızı yerine getirin. İşinizi yapın! Yapamayacaksanız da açıkça söyleyin, bilelim. Biz gereğini yapar, vatandaşımızı mağdur etmeyiz. Bu arada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin aleyhine olan hiçbir şeye dua etmez, ama sizlerin ve zihniyetinizin ıslah olması için çok kez dua etmiştir."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, yaşanan su kriziyle ilgili sorumluluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DSİ'ye yöneltip şunu söylemişti:

"Tayyip Erdoğan yağmur yağmasın, Ankara susuz kalsın diye dua ediyor. Mansur Başkan barajı bitirdi, DSİ suyu getirmedi"

