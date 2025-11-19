2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6'ncı ve son maçında İspanya ile deplasmanda karşılaşan Türkiye, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Grubunu 13 puanla ikinci sırada tamamlayan Ay-yıldızlılar, Mart 2026'da play-off oynayacak. Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşayan tek teknik direktör olan Mustafa Denizli, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6'ncı ve son maçında İspanya ile deplasmanda karşılaştı. Sevilla'daki La Cartuja Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sonuçlandı. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, turnuvaya katılım için play-off oynayacak Türkiye'nin kadro kalitesine vurgu yaptı.

Mustafa Denizli

"3 ÜLKE DIŞINDA TAKIMLAR BİZE KARŞI FAVORİ DEĞİL"

Mustafa Denizli, "Şahsi değerlendirmem; muhtemelen bizden daha güçlü iki tane ülke var, hatta 3 diyebiliriz. Bunlar İspanya, İngiltere ve Fransa. Onun dışındaki hiçbir ülkeyle karşımızdaki favori diye maça başlamayız" ifadelerini kullandı.

"KADRO DIŞI KALMASI ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

76 yaşındaki çalıştırıcı, "Yay içinde o kaliteyi yakalayan futbolcular oynasın oynamasın çok önemli değil. Bir futbolcunun kalitesi varsa ve milli maç düzeyindeyse, kulübünde kadro dışı kalması ve kalmaması çok önemli değil. İlk golü atan Olmo, Barcelona'da devamlı oynayan bir futbolcu değil. Fabian Ruiz de bu sene Paris Saint Germain'de anormal süre almıyor. Bu konular çok önemli değil; önemli olan futbolcunun kalitesi" değerlendirmesini yaptı.

İrfan Can Kahveci

GÖKHAN KARATAS

