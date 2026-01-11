Gazze Şeridi’nde İsrail saldırıları sürüyor. Cibaliya Kampı ve Beyt Lahiya’da 3 Filistinli yaralandı, gün boyu düzenlenen saldırılarda ise 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı ile Beyt Lahiya beldesine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaralandı. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail askerlerindeki keskin nişancılar bu bölgelerde sivilleri hedef aldı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından saldırı alanından çıkarıldı. Saldırının gerçekleştiği bölgeler, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında İsrail’in geri çekildiği alanlar arasında yer alıyor.

SALDIRILAR GÜN BOYU DEVAM ETTİ

Öte yandan İsrail ordusu, gün boyunca Gazze Şeridi’nin kuzey, orta ve güney kesimlerinde de saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Ekim ayında başlayan ateşkes döneminde İsrail’in bombardıman ve ateş açma yoluyla yüzlerce ihlalde bulunduğu bildiriliyor. Bu ihlallerde şimdiye kadar 439 Filistinli hayatını kaybederken, 1.223 kişi yaralandı.

