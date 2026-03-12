Meteoroloji’nin Şubat ayı raporuna göre, Türkiye'de geçen ay, son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Bölge sıcaklıklarında ise sıcaklık rekorlarında Marmara’da Yalova, Ege’de Manisa, Akdeniz’de Hatay, İç Anadolu’da Konya, Karadeniz’de Bartın, Doğu Anadolu’da Iğdır, Güneydoğu Anadolu’da ise Şırnak zirvede yer aldı. İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye'de geçen ay, son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında şubat ayı ortalama sıcaklığı 4,1 derece oldu.

Türkiye'de şubat ortalama sıcaklıkları en son 2016 ve 2024 yıllarında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmişti. Geçen ay ise sıcaklıklar 4,1 dereceyi aştı.

EN YÜKSEK SICAKLIK 28,6 DERECE

Uzunköprü, İpsala, Şile, Bandırma, Kırklareli, Malkara, Akhisar, Uşak, Korkuteli, Acıpayam, Kızılcahamam ve Tunceli çevrelerinde ay içinde ortalama sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Şubat ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 22,4 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 28,6 derece ile Bartın'da ölçüldü.

Bölgelere göre sıcaklık rekorları

Bölge En Düşük Sıcaklık Ölçüldüğü Yer En Yüksek Sıcaklık Ölçüldüğü Yer Marmara Bölgesi -2,6 °C Kırklareli – Lüleburgaz 26,7 °C Yalova Ege Bölgesi -4,2 °C Uşak 25,2 °C Manisa – Salihli Akdeniz Bölgesi -8,9 °C Kahramanmaraş – Göksun 25,2 °C Hatay – Dörtyol İç Anadolu Bölgesi -10,3 °C Sivas – Kangal 23,4 °C Konya – Ereğli Karadeniz Bölgesi -9,7 °C Bayburt 28,6 °C Bartın Doğu Anadolu Bölgesi -22,4 °C Ardahan 17,5 °C Iğdır Güneydoğu Anadolu Bölgesi -2,3 °C Diyarbakır 22,7 °C Şırnak – Cizre

MARMARA REKORU YALOVA’DA

Verilere göre, Marmara Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,6 derece olarak Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 26,7 derece olarak Yalova'da gözlendi.

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Uzunköprü, İpsala, Şile, Bandırma, Kırklareli ve Malkara çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

EGE’DE EN DÜŞÜK SICAKLIK EKSİ 4.2 DERECE

Ege Bölgesi'nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,2 derece olarak Uşak'ta, en yüksek sıcaklık ise 25,2 derece olarak Manisa'nın Salihli ilçesinde kayıtlara girdi.

Şubat ayı ortalama sıcaklıkları, Akhisar ve Uşak çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

AKDENİZ BÖLGESİ’NDE REKOR 25,2 DERECE

Akdeniz Bölgesi'nde ise şubatta ortalama sıcaklıklar Korkuteli ve Acıpayam çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,9 derece olarak Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 25,2 derece olarak Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ölçüldü.

İç Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 10,3 derece olarak Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 23,4 derece olarak Konya'nın Ereğli ilçesinde kayıtlara geçti.

KARADENİZ

Karadeniz Bölgesi'nde şubatta ortalama sıcaklıklar, Kızılcahamam çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,7 derece olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 28,6 derece olarak Bartın'da gözlemlendi.

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise geçen ay ortalama sıcaklıklar, Tunceli çevresinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 22,4 derece olarak Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 17,5 derece olarak Iğdır'da kayıtlara geçti.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise şubatta ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,3 derece olarak Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık ise 22,7 derece olarak Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

