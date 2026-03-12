Meteoroloji’nin son raporuna göre, yurt genelinde sağanak yağış ve kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının Marmara’da 4 derece azalması beklenirken, AKOM İstanbul için uyardı. Gündüz 15 derece civarında etkili olan sıcaklık, İstanbul’da gece saatlerinde 5 derece altına kadar düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre hava sıcaklıkları, Marmara'da 2 ile 4 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli değişiklik beklenmiyor.

Bugünkü rapora göre ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak ancak sağanak yağış beklenmiyor. Meteoroloji Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunu karla karışık yağmur için uyardı.

AKOM saat vererek uyardı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Öte yandan Meteoroloji rüzgar uyarısı da yaptı. Açıklamada “Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor” denildi.

Meteoroloji’nin son raporuna göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle;

İl Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Az bulutlu ve açık 14 İstanbul Parçalı ve az bulutlu 12 İzmir Parçalı ve az bulutlu 19 Adana Az bulutlu ve açık 27 Antalya Az bulutlu ve açık 19 Samsun Parçalı ve az bulutlu 11 Trabzon Parçalı ve çok bulutlu 12 Erzurum Parçalı ve az bulutlu 2 Diyarbakır Az bulutlu ve açık 15

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan İstanbul’da bugün parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 12 derece civarında seyretmesi beklenirken, sağanak yağışın etkili olmayacağı öngörülüyor.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), sıcaklıkların sabah erken saatlerde ve gece saatlerinde 5 derece altına düşeceğini belirterek uyardı.

AKOM’DAN UYARI

AKOM açıklamasında şöyle denildi:

Hafta boyunca yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor. Gün içerisinde 12-15°C aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 5° C'ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

