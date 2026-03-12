AKOM saat vererek uyardı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek
Meteoroloji’nin son raporuna göre, yurt genelinde sağanak yağış ve kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının Marmara’da 4 derece azalması beklenirken, AKOM İstanbul için uyardı. Gündüz 15 derece civarında etkili olan sıcaklık, İstanbul’da gece saatlerinde 5 derece altına kadar düşecek.
- Marmara bölgesinde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli değişiklik beklenmiyor.
- Ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak, sağanak yağış beklenmiyor.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu karla karışık yağmur için uyarıldı.
- İstanbul'da hava parçalı bulutlu, sıcaklık 12 derece civarında ve yağış beklenmiyor.
- AKOM, İstanbul'da sabah erken saatlerde ve gece sıcaklıkların 5 derecenin altına düşeceği konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre hava sıcaklıkları, Marmara'da 2 ile 4 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli değişiklik beklenmiyor.
Bugünkü rapora göre ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak ancak sağanak yağış beklenmiyor. Meteoroloji Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunu karla karışık yağmur için uyardı.
Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:
Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Öte yandan Meteoroloji rüzgar uyarısı da yaptı. Açıklamada “Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor” denildi.
Meteoroloji’nin son raporuna göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle;
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Az bulutlu ve açık
|14
|İstanbul
|Parçalı ve az bulutlu
|12
|İzmir
|Parçalı ve az bulutlu
|19
|Adana
|Az bulutlu ve açık
|27
|Antalya
|Az bulutlu ve açık
|19
|Samsun
|Parçalı ve az bulutlu
|11
|Trabzon
|Parçalı ve çok bulutlu
|12
|Erzurum
|Parçalı ve az bulutlu
|2
|Diyarbakır
|Az bulutlu ve açık
|15
İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?
Öte yandan İstanbul’da bugün parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 12 derece civarında seyretmesi beklenirken, sağanak yağışın etkili olmayacağı öngörülüyor.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), sıcaklıkların sabah erken saatlerde ve gece saatlerinde 5 derece altına düşeceğini belirterek uyardı.
AKOM’DAN UYARI
AKOM açıklamasında şöyle denildi:
Hafta boyunca yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor. Gün içerisinde 12-15°C aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 5° C'ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor.