Giray Altınok'un sunumuyla entrika, manipülasyon ve ihanet dolu dünyanın en büyük akıl oyunu The Traitors Türkiye'nin yayın kanalı belli oldu. Peki, The Traitors Türkiye yarışması nerede yayınlanacak? The Traitors yarışmacıları ve formatıyla ilgili bilgileri derledik...

Pek çok kişinin Prens'le tanıdığı Giray Altınok, The Traitors yarışmacısıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yarışmanın günlerdir yayınlanan tanıtımları ardından yayın kanalı da netleşti. Kanal D, The Traitors Türkiye'nin yayın kanalı oldu. Sunuculuğunu başarılı oyuncu Giray Altınok’un üstleneceği program, Türkiye formatıyla 25 Mart 2026 tarihinde ekranlara gelecek.

YARIŞMANIN FORMATI NE?

The Traitors Türkiye, "ihanet" ve "sadakat" teması üzerine kurulu bir yarışma formatına dayanıyor. Programda yarışmacılar gizli şekilde iki gruba ayrılıyor: Hainler (Traitors) ve Masumlar (Faithfuls).

THE TRAİTORS YARIŞMACILARI

Spor, sanat ve sosyal medya dünyasının tanınmış isimleri, zorlu mücadelelerin yaşanacağı kaledeki hayatta kalma yarışında bir araya geliyor. Farklı alanlardan gelen yarışmacılar, hem fiziksel hem de stratejik mücadeleleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Yarışmada yer alacak isimler ise şu şekilde:

Pascal Nouma, Yiğit Poyraz ve Yusuf Güney.

Ayliz Yaşar, Cem Avnayim ve Emir Elidemir.

Emre Uzunboy, İlkay Buharalı ve Hülya Uğur.

Melih Kunukçu, Mert Öztürk ve Öykü Berkan.

Özgür Balakar, Saadet Özsırkıntı ve Selim Yuhay.

Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yürük ve Yasemin Yılmaz.

Farklı meslek gruplarından gelen yarışmacılar, kalede hayatta kalabilmek için hem dayanıklılıklarını hem de takım ruhlarını ortaya koyacak. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde rekabetin giderek artması bekleniyor.

