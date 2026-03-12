Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından Mart 2026 dönemine ilişkin politika faizi kararı açıklanacak. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, piyasalar üzerinde doğrudan etkili olan bu kritik karara odaklanmış durumda. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak, piyasa ne bekliyor?

Yurt içi piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. Küresel piyasalar, petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi ve ABD'de enflasyona ilişkin belirsizliklerle negatif seyrederken, gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? İşte PPK toplantısı sonrası açıklanacak faiz kararına ilişkin merak edilen detaylar…

FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TCMB tarafından açıklanan bilgilere göre bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararı kamuoyuna duyurulacak.

Kritik gün: Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! Politika faizi kararı saat kaçta açıklanacak, faiz sabit mi kalacak?

YATIRIM ARAÇLARINI HAREKETLENDİREBİLİR

Faiz kararının açıklanmasıyla birlikte döviz kurları, altın fiyatları ve borsa başta olmak üzere birçok finansal göstergede hareketlilik yaşanması bekleniyor. Bu nedenle piyasa aktörleri ve yatırımcılar Merkez Bankası’ndan gelecek açıklamayı yakından takip ediyor.

FAİZ SABİT Mİ TUTULACAK?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Öte yandan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

14.00 Türkiye, TCMB’nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, ocak ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, ocak ayı konut başlangıçları

15.30 ABD, ocak ayı inşaat izinleri



