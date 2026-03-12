Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocak ayında 6.8 milyar dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 1.2 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Ocak ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, ocak ayında cari işlemler hesabı 6 milyar 807 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 228 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 967 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Bugün indirim gelmişti! Benzin ve motorine bu kez zam geliyor

YILLIK CARİ AÇIK 32,9 MİLYAR

Yıllıklandırılmış verilere göre, Ocak ayında cari açık yaklaşık 32,9 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 71,2 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,1 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 24,1 milyar dolar ve 695 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2 milyar 639 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 687 milyon dolar ve 2 milyar 471 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası açıkladı! Milyarlarca dolarlık cari açık var

NET DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2,7 MİLYAR DOLAR

2026 yılı Ocak ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,7 milyar dolar, net portföy yatırımları 4,2 milyar dolar, krediler 36,1 milyar dolar ve ticari krediler 0,3 milyar dolar katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 10 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 16,5 milyar dolar oldu.

Ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 22 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 716 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 694 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 208 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 163 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Merkez Bankası açıkladı! Milyarlarca dolarlık cari açık var

REZERVLERDE 12 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Portföy yatırımları Ocak ayında 8 milyar 392 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 463 milyon dolar ve DİBS piyasasında 4 milyar 10 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 586 milyon dolar, 2 milyar 407 milyon dolar ve 469 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 410 milyon dolar ve 1 milyar 740 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 69 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 3 milyar 617 milyon dolar ve 2 milyar 77 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 5 milyar 694 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 11 milyar 996 milyon ABD doları net artış oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası