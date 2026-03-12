Rakip Karagümrük: Fenerbahçe'de 6 eksik var, 5 oyuncu da ceza sınırında
Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig 26'ncı haftas mücadelesinde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekipte Karagümrük maçı öncesi 6 eksik ve 5 sarı kart sınırında oyuncu bulunuyor.
- Kasımpaşa ve Antalyaspor karşısındaki puan kayıplarının ardından Samsunspor'u son dakika golüyle yenerek moral bulan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
- Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo sakatlıkları, Ederson ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
- Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri halinde Gaziantep FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında 13 Mart Cuma günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki namağlup Fenerbahçe, haftaya 57 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2'nci sırada giriyor.
5 SAKAT, 1 CEZALI
