Son dönemlerde artan IBAN dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarılar yapılmaya devam ederken, kullanılmayan banka hesaplarının kapatılmasının önemli olduğu vurgulandı. Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seçkin Yavuzdoğan, "Kullanılmayan hesapların kapatılmasında fayda var. Özellikle kullanılmayan hesaplar üzerinden suçların işlenme ihtimali daha yüksek." dedi.

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seçkin Yavuzdoğan, yaptığı açıklamada IBAN kiralama veya dolandırıcılık olaylarının günümüzün önemli sorunlarından biri haline geldiğini söyledi.

Bu tür suçların son dönemde en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri arasında yer aldığını belirten Yavuzdoğan, mağdurların çoğunlukla üniversite öğrencileri, işsizler ve ev kadınlarından oluştuğunun altını çizdi.

VAATLERLE KANDIRIYORLAR

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dikkatli olması gerektiğini dile getiren Yavuzdoğan, dolandırıcıların genellikle kısa süreliğine banka hesabını kullanma talebinde bulunduğunu ifade etti. Bu kişilerin "hesabını sadece bir defaya mahsus kullanalım", "senin hesabına para gelsin, sana da ödeme yapalım" gibi vaatlerle insanları kandırabildiğini anlatan Yavuzdoğan, bu durumun kişilerin bazen suçun mağduru, bazen de faili haline gelmesine yol açabildiğini belirtti.

Yavuzdoğan, IBAN kiralama olaylarında birden fazla suçun oluşabileceğine de dikkat çekti. Banka hesabını başkalarına kullandıran kişilerin "nitelikli dolandırıcılık", "başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlarla karşı karşıya kalabileceğini dile getiren Yavuzdoğan, şunları söyledi:

"Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen nitelikli dolandırıcılık suçu ancak kasten işlenebilir. IBAN'ını kullandıran kişinin hesabının dolandırıcılıkta kullanılacağını bilmesi ya da en azından bunu öngörmesi bu suçun oluşması için yeterlidir. Hesabını kullandıran kişinin dolandırıcılık kastı olmasa bile hesabını bir başkasına kullandırdığının sabit olması durumunda mahkemeler mahkumiyet kararı verebilmektedir."

Kullanılmayan IBAN'larla ilgili kritik uyarı!

"IBAN TEKLİFLERİNİ REDDEDİN"

Kişisel verilerin ve banka bilgilerinin kimseyle paylaşılmaması gerektiğini vurgulayan Yavuzdoğan, banka hesaplarının kullandırılmasının suç örgütlerine yardım etme suçunu da oluşturabileceğine dikkat çekti. Vatandaşların banka hesaplarını ve IBAN'larını kimseye kullandırmamaları gerektiğini belirten Yavuzdoğan, komşu, arkadaş veya iş arkadaşlarından gelen "IBAN'ını verir misin" ya da "benim yerime şu hesaba ödeme alır mısın" gibi tekliflerin kesinlikle reddedilmesi gerektiğini kaydetti.

Kendisini hakim, savcı, avukat ya da polis olarak tanıtan kişilerle iletişime geçilmeden önce mutlaka resmi kurumlar aracılığıyla doğrulama yapılması gerektiğini dile getiren Yavuzdoğan, şöyle konuştu:

"Bu tür vaatlere karşı uyanık olunmalı ve kanmamalı. Kişisel verileri ve şifreleri gizli tutmak büyük önem taşır. Kimlik bilgilerimizi, banka ve kredi kartı şifrelerimizi, mobil bankacılık bilgilerimizi kesinlikle kimseyle paylaşmamalıyız. Eğer banka hesaplarında özellikle gece saatlerinde küçük miktarlarda da olsa şüpheli hareketler görülürse derhal banka ile iletişime geçilmeli, hesap bloke ettirilmeli ve en yakın kolluk birimine ya da Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmalıdır."

"KULLANILMAYAN HESAPLARI KAPATIN"

Kullanılmayan banka hesaplarının kapatılmasının dolandırıcılık riskini azaltacağını ifade eden Yavuzdoğan, "Kullanılmayan hesapların kapatılmasında fayda var. Zira özellikle kullanılmayan hesaplar üzerinden bu suçların işlenme ihtimali daha yüksektir." değerlendirmesinde bulundu. Vatandaşların sık kullanmadığı hesaplarını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini aktaran Yavuzdoğan, şüpheli bir işlem görüldüğünde yetkililere bildirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

