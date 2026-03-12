Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın, sezon başında büyük beklentiyle Al-Nassr'dan kiralanmasına karşın ara transfer döneminde Zenit'in yolunu tutan Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'la ilgili itirafı gündem oldu.

Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı, ara transferde Rus ekibi Zenit'e giden 22 yaşındaki golcü Jhon Duran'ın gönderilme nedenine dair detayları anlattı.

"EN-NESYRI AYRILMAK İSTEDİ"

İlk olarak Youssef En-Nesyri'nin ayrılık sürecine değinen Saran, "Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra kendisi ayrılmak istediğini belirtti. Sosyal medya ve statta yapılan protestoları kaldıramadığını söyledi. Sidiki Cherif de hocamızın istediği bir yapıda oyuncu. Mücadeleci bir futbolcu. Jhon Duran ile iyi olurlar diye düşündük" dedi.

Youssef En-Nesyri

"DEVAM ETSEK TAKIMA İHANET EDERDİK"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Duran, çok yetenekli ama ben oyuncunun sadece yeteneğine bakmam. Takımdaki uyumuna bakarım. Duran, benim transfer edeceğim bir oyuncu değildi. Onunla başta konuştum. Çok kritik goller de attı. Yine de maalesef bir uyum sorunu vardı. Duran ile devam edecek olsaydık, takıma ihanet ederdik. Kendini takımın önünde görüyordu. En son 'Bükreş'e gitmeyeceğim.' demesi bardağı taşıran son damla oldu" şeklinde konuştu.

Jhon Duran

Haberle İlgili Daha Fazlası