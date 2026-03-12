Beyaz TV’nin sabah kuşağında izleyiciyle buluşan ve Erhan Çelik ile Evrim Keklik’in sunumuyla dikkat çeken “Sakın Kaçırma Türkiye” bu Perşembe sabahı yayın akışında yer almadı. Ekranlarda beklenen programın yer almamasıyla ''Sakın Kaçırma Türkiye programı neden yok, bitti mi?'' soruları gündeme getirildi.

Güncel haberleri ve sosyal medya gündemini ekranlara taşıyan programı yayın akışında bugün de yer almadı. Sakın Kaçırma Türkiye programı neden yok, bitti mi merak edilirken gözler programın sunucuları Erhan Çelik ve Evrim Keklik'e çevrildi.

SAKIN KAÇIRMA TÜRKİYE NEDEN YOK?

Beyaz TV izleyicileri, sabah kuşağındaki “Sakın Kaçırma Türkiye” programının 12 Mart 2026 Perşembe günü yayın akışında yer almamasıyla ''Sakın Kaçırma Türkiye programı neden yok?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Kanal ve sunuculardan henüz resmi bir açıklama gelmediği için programın yayınlanmamasının nedeni ise hala belirsizliğini koruyor.

SAKIN KAÇIRMA TÜRKİYE BİTTİ Mİ?

Beyaz TV’den Sakın Kaçırma Türkiye programının bittiğine dair bir duyuru yapılmadı. Sabah kuşağında yayınlanan programlarda zaman zaman teknik nedenler veya yayın akışı düzenlemeleri sebebiyle geçici kesintiler yaşanabileceğini belirtilirken sevilen programın ne zaman ekranlara döneceği hala merak konusu.

SAKIN KAÇIRMA TÜRKİYE SUNUCULARI KİM?

“Sakın Kaçırma Türkiye”nin sunucuları deneyimli gazeteci Erhan Çelik ve televizyon programcısı Evrim Keklik'tir.

Sevilen program Erhan Çelik ve Evrim Keklik'in sunumuyla hafta içi her gün saat 08.45'te Beyaz TV'de yayınlanıyor.

12 MART PERŞEMBE BEYAZ TV YAYIN AKIŞI



07:20 Bircan Bali ile Sabah Kahvesi Yeni Bölüm

08:20 Belma Belen’le Geziyoruz Tekrar

08:55 Kurtlar Vadisi Pusu Canlı

11:00 Hayatta Her Şey Var Canlı

13:00 Esra Ezmeci İle Yeni Baştan Canlı

15:00 Nermin'in Enfes Mutfağı Tekrar

16:30 Kurtlar Vadisi Pusu Dizi Film

18:30 Beyaz Ana Haber Canlı

19:30 BANLİYO 13: YASAK BÖLGE Film

21:30 SAATLER Film

23:30 Ne Var Ne Yok Canlı

01:00 BANLİYO 13: YASAK BÖLGE Film

03:00 SAATLER Film

04:30 BANLİYO 13: YASAK BÖLGE Film

05:15 Huzur-u Sahur Yeni Bölüm

06:30 Belma Belen’le Geziyoruz Tekrar

