Sakın Kaçırma Türkiye programı neden yok, bitti mi? Gözler programın sunucuları Erhan Çelik ve Evrim Keklik'te!
Beyaz TV’nin sabah kuşağında izleyiciyle buluşan ve Erhan Çelik ile Evrim Keklik’in sunumuyla dikkat çeken “Sakın Kaçırma Türkiye” bu Perşembe sabahı yayın akışında yer almadı. Ekranlarda beklenen programın yer almamasıyla ''Sakın Kaçırma Türkiye programı neden yok, bitti mi?'' soruları gündeme getirildi.
Güncel haberleri ve sosyal medya gündemini ekranlara taşıyan programı yayın akışında bugün de yer almadı. Sakın Kaçırma Türkiye programı neden yok, bitti mi merak edilirken gözler programın sunucuları Erhan Çelik ve Evrim Keklik'e çevrildi.
SAKIN KAÇIRMA TÜRKİYE NEDEN YOK?
Beyaz TV izleyicileri, sabah kuşağındaki “Sakın Kaçırma Türkiye” programının 12 Mart 2026 Perşembe günü yayın akışında yer almamasıyla ''Sakın Kaçırma Türkiye programı neden yok?'' sorusunu gündeme taşıdı.
Kanal ve sunuculardan henüz resmi bir açıklama gelmediği için programın yayınlanmamasının nedeni ise hala belirsizliğini koruyor.
SAKIN KAÇIRMA TÜRKİYE BİTTİ Mİ?
Beyaz TV’den Sakın Kaçırma Türkiye programının bittiğine dair bir duyuru yapılmadı. Sabah kuşağında yayınlanan programlarda zaman zaman teknik nedenler veya yayın akışı düzenlemeleri sebebiyle geçici kesintiler yaşanabileceğini belirtilirken sevilen programın ne zaman ekranlara döneceği hala merak konusu.
SAKIN KAÇIRMA TÜRKİYE SUNUCULARI KİM?
“Sakın Kaçırma Türkiye”nin sunucuları deneyimli gazeteci Erhan Çelik ve televizyon programcısı Evrim Keklik'tir.
Sevilen program Erhan Çelik ve Evrim Keklik'in sunumuyla hafta içi her gün saat 08.45'te Beyaz TV'de yayınlanıyor.
12 MART PERŞEMBE BEYAZ TV YAYIN AKIŞI
07:20 Bircan Bali ile Sabah Kahvesi Yeni Bölüm
08:20 Belma Belen’le Geziyoruz Tekrar
08:55 Kurtlar Vadisi Pusu Canlı
11:00 Hayatta Her Şey Var Canlı
13:00 Esra Ezmeci İle Yeni Baştan Canlı
15:00 Nermin'in Enfes Mutfağı Tekrar
16:30 Kurtlar Vadisi Pusu Dizi Film
18:30 Beyaz Ana Haber Canlı
19:30 BANLİYO 13: YASAK BÖLGE Film
21:30 SAATLER Film
23:30 Ne Var Ne Yok Canlı
01:00 BANLİYO 13: YASAK BÖLGE Film
03:00 SAATLER Film
04:30 BANLİYO 13: YASAK BÖLGE Film
05:15 Huzur-u Sahur Yeni Bölüm
06:30 Belma Belen’le Geziyoruz Tekrar