TOKİ 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Hatay Antakya’da gerçekleştirilen konut belirleme kurası tamamlandı. Canlı yayınlanan çekiliş sonrası hak sahiplerinin blok ve daireleri netleşirken, kura sonuçlarının nereden ve nasıl öğrenileceği de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında Hatay’ın Antakya ilçesinde yapılacak 1100 konut için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. 12 Mart 2026 tarihinde saat 11.00’de yapılan çekilişin ardından projede hak kazanan vatandaşların daire ve blokları belli oldu.

HATAY ANTAKYA HAK SAHİPLERİ KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Hatay Antakya’da inşa edilen 1100 konut için konut belirleme kurası tamamlandı. Canlı yayınlanan kura çekilişiyle birlikte daha önce hak sahibi olan vatandaşların hangi blok ve dairede oturacağı netleşti.

Depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay’da gerçekleştirilen proje, bölgedeki konut ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıyor.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Hatay Antakya konut belirleme kura sonuçları, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden görüntülenmesi bekleniyor. Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak konut bilgilerine ve kura sonuçlarına ulaşabiliyor.

Kura sonucunda blok ve daire numaraları belirlenen vatandaşlar için ilerleyen süreçte sözleşme ve teslim aşamalarına ilişkin detayların TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak.

