ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümü 4 Mart akşamı ekrana gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV yayın akışında yer alan değişiklik nedeniyle dizinin yeni bölüm tarihi netleşti. Peki, Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu, neden yok?

Çarşamba akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümüyle ilgili detaylar izleyicilerin gündeminde yer aldı. ATV yayın akışında yer alan Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşması nedeniyle dizinin 17. yeni bölümünün bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Kuruluş Orhan dizisi 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Kanalın yayın akışında dizinin saatinde Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına yer verilmesi nedeniyle dizinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek.

ATV yayın akışına göre saat 20.30’da Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Bu nedenle Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. ATV yayın akışına göre Kuruluş Orhan 16. bölüm tekrarı saat 22.45’te izleyicilerle buluşacak.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümü için bekleyiş bir hafta daha sürecek. Dizinin 17. bölümü 11 Mart 2026 Çarşamba günü ATV ekranlarında kendi yayın saatinde izleyicilerle buluşacak.

Yeni bölümde hikayenin nasıl ilerleyeceği ve karakterler arasında yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz ve Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Orhan dizisi, yayınlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Dizinin yeni bölümünde hikayenin nasıl şekilleneceği ve karakterler arasındaki gelişmelerin nasıl ilerleyeceği ise 11 Mart akşamı yayınlanacak yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:35 ATV Ana Haber

20:00 Kupa Günlüğü

20:30 Gaziantep F.K. - Fenerbahçe

22:45 Kuruluş Orhan

