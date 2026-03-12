Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen Köprübaşı çileği, dört mevsim süren hasadı ve mart ayında kilosunun 200 liraya ulaşmasıyla üreticinin yüzünü güldürüyor.

Manisa'nın en küçük ilçesi Köprübaşı'nda coğrafi işaretli çileğin üretimi dört mevsim aralıksız devam ediyor. Tadı, aroması ve kalitesiyle dikkat çeken tescilli Köprübaşı çileğinin mart ayında kilosu 200 liradan alıcı bulması üreticiyi memnun etti.

Yaz kış demeden 365 gün hasat veriyor! Alıcılar tarlada topluyor, çilek kapış kapış



Kilosu 200 liradan satılıyor

İlçede yaklaşık 4 bin dekar alanda yetiştirilen Köprübaşı çileği, yaz ve kış aylarının ardından bahar ayında da hasat edilmeye devam ediyor. Büyük emekle toplanan çilekler Manisa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki pazarlarda tüketiciyle buluşuyor.







Bazı alıcılar çileği tarladan topluyor

Mart ayında da üretimini sürdüren çilek üreticisi Selçuk Kayacan, örtü altında 6 dekar, açık alanda ise 4 dekar olmak üzere toplam 10 dekarda üretim yaptığını belirtti. Köprübaşı çileğinin hem açık arazide hem de sera altında yetiştirilebildiğini ifade eden Kayacan, fiyatların üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Çileğin kilosunun 200 liradan başladığını dile getiren Kayacan, “Toptancıların ilgisi güzel. Hatta bazı alıcılar tarlaya gelip çileği kendileri topluyor. Yüzümüz gülüyor, cebimiz para görüyor. İlçemizde dört mevsim çilek hasadı yapılabiliyor. Köprübaşı çileği artık markalaşmış bir ürün” dedi.

4 bin dekarlık alanda üretim yapılıyor

Kayacan ayrıca Köprübaşı çileğinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendiğini hatırlatarak ürünün yıl boyunca aranır hale geldiğini vurguladı.

Köprübaşı'nda yaklaşık 500 üreticinin 4 bin dekarlık alanda çilek yetiştirdiği öğrenilirken, kış sezonunda üretimi artırmak için tünel sera çalışmalarının da sürekli artarak devam ettiği bildirildi.



