Yandex, Türkiye'de Apple CarPlay ve Android Auto kullanıcıları için rota yönlendirmelerini baş üstü (HUD) ve dijital gösterge ekranlarına taşıdı. Güncelleme, sürücülerin hız, manevra ve şerit bilgilerine gözünü yoldan ayırmadan ulaşmasını sağlıyor.

Yandex Türkiye, ülkemizde Apple CarPlay ve Android Auto'da kullanılan Yandex Maps'te temel rota yönlendirme özelliklerini genişletti. Sürücüler artık yaklaşan manevraları ve diğer önemli navigasyon uyarılarını doğrudan baş üstü göstergesi (HUD) ve direksiyonun arkasındaki gösterge ekranında görebiliyor. Bu özellik, önemli bilgilerin sürücünün görüş alanında kalmasını sağlayarak daha güvenli bir sürüş deneyimini desteklemek amacıyla geliştirildi.



Rota yönlendirmelerinin artık baş üstü ve gösterge ekranlarında da görüntülenebilmesi sayesinde sürücüler, gözlerini yoldan ayırmadan trafiğe daha iyi odaklanabiliyor. Yeni özellik; anlık hız bilgisi, yaklaşan manevralar ve bir sonraki dönüş için şerit yönlendirmelerini gösteriyor. Böylece sürücüler ihtiyaç duydukları bilgilere tek bakışta ulaşarak rota değişikliklerine önceden hazırlıklı olabiliyor.



Güncelleme Türkiye'de hem Yandex Maps hem de Yandex Navi uygulamalarında kullanılabiliyor. Özelliği kullanmak için sürücülerin uygulamayı en güncel sürüme yükseltmesi ve araçlarının Apple CarPlay veya Android Auto üzerinden HUD ve/veya gösterge ekranı entegrasyonunu desteklediğinden emin olması gerekiyor. Uyumluluk araç modeline, donanım paketine ve yazılım sürümüne göre değişebileceğinden sürücülerin araç kılavuzunu incelemeleri, üreticinin web sitesini kontrol etmeleri veya yetkili bayilerden bilgi almaları öneriliyor.



Yandex Türkiye, bu güncellemeyle birlikte sürüşü daha kolay ve pratik hale getiren, sürücülerin yolda daha iyi bilgilendirilmesini sağlayan navigasyon çözümleri geliştirmeyi sürdürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası