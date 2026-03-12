Son dönemde TL’nin maliyetinde yaşanan artış konut kredilerine olumsuz yansımadı. Ancak oranlarda birkaç haftadır düşüş de gerçekleşmiyor. En ucuz konut kredisi faiz oranı %2,49 olarak devam ederken, Türkiye’de ortalana konut fiyatları 5 milyon TL’ye yaklaştı. Bugün ortalama bir konutun yarısı için bile kredi kullanıldığında ise; mevcut oranlara göre 10 yıllık geri ödemede toplam faiz yükünün de 1 eve denk gelmesi dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye piyasaları yılın ilk iki ayına pozitif bir başlangıç yapmış, bu dönemde CDS risk priminde yaşanan gerileme ve yabancı yatırımcı ilgisindeki artış, piyasa faizlerinin de gerilemesini beraberinde getirmişti.

Olumlu piyasa atmosferinde konut kredisi faiz oranlarında da düşüşler yaşanmıştı. Geçen yılın ikinci yarısında uzun süre %2,79 seviyesinde bulunan konut kredisi oranları, Ocak-Şubat 2026 döneminde %2,49 seviyesine kadar gerilemişti.

FAİZ YÜKSELDİ, ANCAK…

Piyasalarda faizlerin daha da düşeceği tahminleri artmaya başlarken, Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar kısa vadeli belirsizlikleri beraberinde getirdi. TCMB’nin piyasa fonlamasında koridorun üst bandı olan %40’a geçmesi ise mevduat faizleri ve ihtiyaç kredilerinde etkisini gösterdi.

TL’nin maliyetinde yaşanan artış konut kredilerine olumsuz yansımadı. Ancak oranlarda birkaç haftadır herhangi bir düşüşün de gerçekleşmediği gözlemleniyor.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

12 Mart itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz konut kredisi oranları şöyle sıralanıyor:

-Ziraat Bankası: %2,49

-QNB: %2,49

-İş Bankası: %2,50

-Vakıf Katılım: %2,53 (Kâr payı oranı)

-Al Baraka: %2,53 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %2,54

-Kuveyt Türk: %2,55 (Kâr payı oranı)

-Ziraat Katılım: %2,59 (Kâr payı oranı)

ORTALAMA KONUT 5 MİLYON TL

Bu arada Türkiye’de ortalama bir konutun fiyatı Endeksa verilerine göre Şubat 2026’da 4 milyon 980 bin TL olarak ölçüldü. Ortalama bir konutun yarı fiyatına denk gelen 2,5 milyon TL’nin bile kredi olarak kullanılması halinde, maliyet tablosu şöyle gerçekleşiyor:

-Kredi Tutarı: 2,5 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,49

-Aylık taksit: 65 bin 685 TL

-Toplam geri ödeme: 7 milyon 882 bin TL

Rakamlar, 25 milyon TL’lik bir kredi kullanımı halinde, 5 milyon 382 bin TL’lik bir faiz yüküne işaret ediyor. Bu faiz maliyeti ise, yaklaşık 1 konut fiyatına denk geliyor.

2026 BEKLENTİSİ %2

Sektör temsilcileri bu yılın sonuna doğru konut kredisi oranlarının %2’ye doğru gerileyebileceğini ifade etmişti. Ev hayali kuranların ise %1,5 ve altındaki oralarda daha fazla kredi talep ettiği geçmiş yıllardaki istatistiklere yansımıştı.

KREDİLİ SATIŞLAR ARTIYOR

Türkiye genelinde kredili konut satışları ocakta %15,7 arttı ve 20 bin 263 adet oldu. Toplam içinde kredili konut satışların payı ise %18,2 olarak gerçekleşti.

KREDİ HACMİ YÜKSELİYOR

İpotekli satışlardaki artışa bağlı olarak, yüksek faiz ortamına rağmen kredi hacmi de büyümeye devam ediyor. BDDK tarafından açıklanan verilere göre 27 Şubat ile sona eren haftada konut kredisi hacmi 8,5 milyar TL artarak 716 milyar liraya yaklaştı.

