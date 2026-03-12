Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bugün çifte indirim gelen akaryakıta bu kez de çifte zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinin litre fiyatı artacak. İşte detaylar...

Orta Doğu'da yaşanan savaş petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle 70 dolardan 120 dolara kadar yükselen brent petrol, dün 85 dolar seviyesine gerilemişti. Bugün ise tekrar yükselişe geçen brent petrol 96 dolara kadar çıktı. Bu gelişme üzerine dün indirim gelen akaryakıta bugün ise zam geliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEM DEVREDE

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıtta eşel mobil sistem devreye alındı. Tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadelenin desteklenmesi için zamların yüzde 25'i pompaya yansıtılırken, yüzde 75'i ise ÖTV'den karşılanıyor.

Bugün indirim gelmişti! Benzin ve motorine bu kez zam geliyor

AKARYAKIT FİYATLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

5 Mart'ta motorine 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş, oto gaza ise 16 kuruş zam gelmişti.

7 Mart'ta benzinin fiyatı 55 kuruş, motorinin ise 1 lira 14 kuruş artmıştı.

8 Mart'ta motorinde 53, benzinde 39 kuruş artış oldu.

12 Mart'ta ise benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş indirim gelmişti.

DÜN İNDİRİM, BUGÜN ZAM

Petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık yükseliş sonrası dün indirim gelen akaryakıta bu kez de zam geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı motorine 3,04 TL, benzine 1,88 TL zam bekleniyor. Eşel mobil sistem gereği zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak. Pompaya yansıyacak zam ise motorinde 76 kuruş, benzinde 47 kuruş.

Bugün indirim gelmişti! Benzin ve motorine bu kez zam geliyor

12 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 60.39 64.16 30.49 İstanbul Anadolu 60.23 64.00 29.89 Ankara 61.35 65.27 30.37 İzmir 61.63 65.55 30.29

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası