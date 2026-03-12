Son dönemde İstanbul’da etkili olan yağışların ardından barajlarda doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre yüzde 45,95 oldu. 4 asırlık Mağlova Kemeri’nin bulunduğu Alibeyköy Barajı’nda da su seviyesi yükselirken, tarihi kemerin ayaklarının bir bölümü sular altında kaldı.

İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre son haftalardaki yağışların ardından yüzde 45,96 oldu. Özellikle Alibeyköy Barajı’nda su kotunun bir miktar yükselmesiyle birlikte 16. yüzyılda inşa edilen ve Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden biri olan Mağlova Kemeri’nin alt kısımlarının suyla kaplandığı görüldü.

Havadan görüntülenen kemerin çevresinde su seviyesinin kıyı şeridine kadar ulaştığı dikkat çekti. Uzmanlar, kış ve ilkbahar aylarında alınan yağışların su rezervlerine olumlu yansıdığını belirterek, tasarruf bilincinin ise sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul’da barajlarda doluluk arttı! 4 asırlık Mağlova Kemeri suyla buluştu

TARİHİ KEMER YENİDEN SUYLA BULUŞTU

Yaklaşık 4 asırlık geçmişi bulunan Mağlova Kemeri, baraj seviyesinin yükselmesiyle birlikte yeniden suyla çevrelendi. Özellikle kemerin ayak kısımlarının su altında kalması, hem barajlardaki doluluk oranını hem de yağışların etkisini az da olsa gözler önüne serdi.

Barajlardaki doluluk oranları ise şu şekilde:

Baraj Doluluk Oranı Ömerli Barajı %65,87 Darlık Barajı %61,98 Elmalı Barajı %86,87 Terkos Barajı %29,27 Alibey Barajı %35,94 Büyükçekmece Barajı %34,88 Sazlıdere Barajı %29,38 Istrancalar Barajı %36,09 Kazandere Barajı %56,49 Pabuçdere %30,42

