Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi petrol fiyatlarının da hareketlendiği yeni güne 13 binin üzerinde başlarken, analistler 12.900’ü destek ve 13.400’ü direnç olarak gösteriyor. Bu arada savaş döneminde volatilite artarken, yabancı yatırımcıların nasıl pozisyon aldığı da takip ediliyor. Halk Yatırım tarafından paylaşılan raporda, 10 Mart 2026 itibarıyla son 1 haftalık dönemde yabancı takas oranı en çok artan ve azalan hisseler belli oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yeni güne sınırlı bir düşüşle başladı. Dün 13.200 puandan kapanış yapan BİST 100’de bugün ilk işlemler %-0,29 düşüşle 13.162’den gerçekleşti.

Burgan Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede piyasada dengelenme çabasının öne çıktığı belirtilerek “Bununla birlikte jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışına olan yüksek duyarlılık, piyasalarda volatilitenin zaman zaman artmasına neden olurken, yatırımcı davranışlarının da temkinli bir çerçevede şekillenmesine yol açıyor” denildi.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

BİST 100 endeksinde teknik olarak 12.900 seviyesine dikkat çekilen analizde, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece, yukarı yönlü eğilimin de devam edebileceği ifade edildi. Analizde, 12.250-12.450 bandının güçlü bir destek bölgesi olarak takip edildiği, bu bölgenin korunmasının dengelenme süreci açısından da kritik olduğu vurgulandı. Yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından ise 13.400 seviyesi önemli direnç olarak gösterildi.

Borsada savaşta ne yaptılar? Yabancı takası artan-azalan hisseler

YABANCI TAKASI ARTAN HİSSELER

Bu arada piyasada savaş döneminde volatilite artarken, yabancı yatırımcıların nasıl pozisyon aldığı da takip ediliyor. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından paylaşılan “Yabancı Takas Oranları Raporuna” göre, 10 Mart 2026 itibarıyla son 1 haftalık dönemde yabancı takas oranı en çok artan hisseler ve artış puanları şöyle sıralandı:

1-SASA: 146 puan

2-ASELS: 145 puan

3-PETKM: 102 puan

4-TAVHL: 92 puan

5-BTCIM: 90 puan

YABANCI TAKASI AZALAN HİSSELER

Yine aynı rapora göre yabancı takas oranı en çok azalan hisseler ise şunlar oldu:

1-OTKAR: -264 puan

2-BRSAN: -259 puan

3-YKBNK: -216 puan

4-TTKOM: -192 puan

5-TOASO: -179 puan

Önemli Uyarı: Bu içerik aracı kurumlar tarafından paylaşılan raporlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

