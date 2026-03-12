Changan, Huawei ve CATL ortaklığının meyvesi olan Avatr markası, yeni canavarı Avatr 06T ile sınırları zorlamaya hazırlanıyor. Station wagon model, sadece tasarımıyla değil, dudak uçuklatan performans verileriyle de otomobil dünyasının gündemine oturdu.

Avatr'ın yeni station wagon modeli 06T, Huawei’nin en yeni otonom sürüş teknolojisi ve üç motorlu performans kurulumuyla 2026'nın ikinci çeyreğinde yollara çıkmaya hazırlanıyor.

3 MOTORDAN GELEN MUAZZAM GÜÇ

Avatr 06T, performans tutkunlarını heyecanlandıracak üç motorlu bir sistemle geliyor.

Önde 210 kW, arkada ise iki adet 251 kW'lık motor yer alıyor. Toplam güç tam 712 kW (yaklaşık 955 hp) güç üretiyor.

Aracın saf elektrikli (BEV) versiyonu 89.33 kWh batarya ile 740 km (CLTC) üzerinde menzil sunuyor.

Menzil artırıcı (EREV) versiyonu ise 1.5T motor ve 45.06 kWh batarya kombinasyonuyla 330 km saf elektrikli menzil sağlıyor.

Üç motordan gelen 955 beygir güç: Avatr 06T station wagon

HUAWEİ TEKNOLOJİSİ

Avatr 06T, Huawei ile olan stratejik ortaklığın en son meyvelerini barındırıyor. Huawei ADS 4.0’la donatılan araçta ilk kez 192 kanallı bir LiDAR sensörü kullanılıyor. Bu sensör, 250 metrelik algılama mesafesiyle önceki nesillere göre yüzde 20 daha performanslı.

Konsolun başında 35.4 inçlik devasa bir ekran ve ortada 15.6 inçlik HarmonySpace 5.0 dokunmatik ekran yer alıyor. Wagon tavan yapısı sayesinde arka yolculara sedan modele göre 15 mm daha fazla baş mesafesi sunulmuş.

Üç motordan gelen 955 beygir güç: Avatr 06T station wagon

DEĞİŞEN TASARIM DİLİ

06T, Avatr’ın sedan versiyonundaki “arka camsız” tasarım dilini tamamen bırakarak geleneksel arka cam ve tavan spoylerine entegre sileceğe dönüyor.

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Avatr 06T'nin 2026 yılının ikinci çeyreğinde, muhtemelen Mayıs ayındaki işçi bayramı tatili döneminde Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor. Avrupa ve diğer pazarlara gelişi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Başlık Detay Marka Avatr Ortaklık Changan Automobile, Huawei ve CATL Model Avatr 06T Araç tipi Elektrikli station wagon Çıkış tarihi 2026’nın ikinci çeyreği Motor sistemi Üç motorlu elektrikli sistem Ön motor gücü 210 kW Arka motorlar 2 adet 251 kW Toplam güç 712 kW (yaklaşık 955 hp) BEV batarya kapasitesi 89.33 kWh BEV menzil 740 km (CLTC) EREV motor 1.5T benzinli menzil artırıcı EREV batarya 45.06 kWh EREV elektrikli menzil 330 km Otonom sürüş sistemi Huawei ADS 4.0 LiDAR sensörü 192 kanallı, 250 m algılama Ana ekran 35.4 inç Orta ekran 15.6 inç HarmonySpace 5.0 İç mekân avantajı Sedan versiyona göre +15 mm arka baş mesafesi Tasarım değişikliği Arka camsız tasarım kaldırıldı, geleneksel arka cam ve spoyler eklendi İlk pazar Çin Küresel satış Avrupa ve diğer pazarlar için henüz açıklama yok

