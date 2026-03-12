Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea'nin sahasında Paris Saint-Germain'i 5-2 mağlup ettiği maçın uzatma dakikaları tepki çeken bir görüntüye sahne oldu. İngiliz ekibinde forma Pedro Neto, top toplayıcıyı iterek düşürmüştü. Portekizli futbolcu, "O anın sıcaklığıyla yaşandı. Özür dilemek istiyorum, gerçekten çok üzgünüm" açıklamasını yaptı.

Chelsea'nin taraftarı önünde Paris Saint-Germain'i 5-2'lik skorla devirdiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının uzatma bölümünde ekranlara hoş olmayan bir görüntü yansıdı. Ev sahibi ekipten Pedro Neto, top toplayıcıyı iterek onu bir sandalyeye düşürdü. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu hareketi için özür diledi.

Chelsea-PSG maçında sahanın karıştığı an.

"BEN BÖYLE BİRİ DEĞİLİM"

Portekizli futbolcu, "Top toplayıcıdan özür dilemek istiyorum. Zaten onunla konuştum. Gerideydik, maçın heyecanıyla topu hızlıca almak istedim ve onu hafifçe ittim. Ben böyle biri değilim. O anın sıcaklığyla oldu ve özür dilemek istiyorum. Gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Chelsea Teknik direktörü Liam Rosenior da müsabakada yaşanan olay sebebiyle özür diledi.

