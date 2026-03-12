Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre, 65 yaş ve üzeri nüfus 2025'te 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yine Sinop oldu. Yıllardır zirveden inmeyen Sinop’u Kastamonu, Giresun takip etti. Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı ise 2025'te 8 bin 290 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 65 yaş ve üzeri nüfus, 5 yılda yüzde 20,5 artarak 2025'te 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2020'de yüzde 9,5 iken 2025'te yüzde 11,1'e çıktı.

EN YAŞLI NÜFUS SİNOP’TA

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il 2025'te yüzde 21,7 ile Sinop olarak belirlenirken, Sinop’u yüzde 21,1 ile Kastamonu, yüzde 20 ile Giresun takip etti. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,8 ile Şırnak oldu. Şırnak’ı yüzde 4,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 4,7 ile Hakkari izledi.

Türkiye’nin en yaşlı ili! Zirvedeki 5 yıldır hiç değişmiyor

Sinop, yılladır 'Türkiye'nin en yaşlı şehri' olma unvanını koruyor.

Yıl İl Yaşlı Nüfus Oranı (%65+) Açıklama 2024 Sinop %20,8 Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il 2023 Sinop %20,0 Türkiye'nin en yaşlı ili 2022 Sinop %20,2 Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il 2021 Sinop %20,1 Türkiye'nin en yaşlı ili

‘2060’TA YÜZDE 28,8 OLACAK’

Yaşlı nüfusun 2025'te yüzde 44,7'sini erkekler, yüzde 55,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüşe ilişkin senaryoda yaşlı nüfus oranının 2030'da yüzde 13,5, 2040'ta yüzde 18,2, 2060'ta yüzde 28,8, 2080'de yüzde 38,5 ve 2100'de yüzde 42,8 olacağı tahmini dikkat çekti.

Türkiye’nin en yaşlı ili! Zirvedeki 5 yıldır hiç değişmiyor

BİR SENARYO DAHA

Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoda ise yaşlı nüfus oranının 2030'da yüzde 13,4, 2040'ta yüzde 17,5, 2060'ta yüzde 25,5, 2080'de yüzde 29,8 ve 2100'de yüzde 28,2 olacağı hesaplandı.

YÜZDE 62,9'U 65-74 YAŞ GRUBUNDA

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2020'de bu kesimin yüzde 63,8'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 27,9'unun 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8,4'ünün 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

2025'te yüzde 62,9'unun 65-74 yaş grubunda, yüzde 29,3'ünün 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,8'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı tespit edildi.

Türkiye’nin en yaşlı ili! Zirvedeki 5 yıldır hiç değişmiyor

100 YAŞ ÜZERİ: 8 BİN 290 OLDU

Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 2025'te 8 bin 290 oldu.

NÜFUS YAŞ YAPISI DEĞİŞTİ

TÜİK, raporunda Türkiye nüfusunun yaş yapısının değiştiği belirtildi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'unu geçmesi, nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul edildi. Buna göre Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarına göre daha yüksek hızla arttı.

Türkiye’nin en yaşlı ili! Zirvedeki 5 yıldır hiç değişmiyor

TÜRKİYE 75'İNCİ SIRADA

Nüfus tahminlerine göre, 2025'te dünya nüfusu 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi, yaşlı nüfus ise 856 milyon 880 bin 405 kişi oldu. Buna göre, dünya nüfusunun yüzde 10,4'ünü yaşlı nüfus oluşturdu.

En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke, yüzde 36 ile Monako, yüzde 30 ile Japonya ve yüzde 25,1 ile İtalya oldu. Türkiye bu açıdan 194 ülke arasında 75'inci sırada yer aldı.

Türkiye’nin en yaşlı ili! Zirvedeki 5 yıldır hiç değişmiyor

EN FAZLA YAŞLI NEREDE YAŞIYOR?

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2025'te, yüzde 21,7 ile Sinop olarak belirlendi. Bu ili yüzde 21,1 ile Kastamonu, yüzde 20 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,8 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 4,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 4,7 ile Hakkari izledi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10 ve üzerinde olduğu il sayısı 2025'te 62 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin en yaşlı ili! Zirvedeki 5 yıldır hiç değişmiyor

HER 4 HANEDE N AZ BİR YAŞLI

Türkiye'de 2025'te 26 milyon 977 bin 795 haneden 7 milyon 46 bin 560'ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu öğrenildi. Hanelerin yüzde 26,1'inde en az bir yaşlı kişinin yaşadığı belirlendi.

En az bir yaşlı fert bulunan 7 milyon 46 bin 560 haneden 1 milyon 836 bin 496'sında tek başına yaşlı fertler yaşıyor. Bu hanelerin yüzde 73,5'inde yaşlı kadınlar, yüzde 26,5'inde de yaşlı erkekler bulunuyor.

Tek kişilik yaşlı hane halkı oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında yüzde 34,3 ile Balıkesir olurken, Balıkesir’i yüzde 34,1 ile Çanakkale, yüzde 33,7 ile Burdur izledi. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 8,3 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti. Bu ili yüzde 13,8 ile Batman, yüzde 15 ile Van takip etti.

ÇOCUĞUYLA AYNI BİNADA YAŞAYANLAR: YÜZDE 12,8

Tek başına yaşayan yaşlı fertlerin 2025'te yüzde 10,1'inin en az bir çocuğu ile aynı binada, yüzde 12,8'inin aynı cadde veya sokakta, yüzde 13,3'ünün çocuğuyla aynı köyde veya mahallede, yüzde 22,8'inin çocuğu ile aynı ilçede ve yüzde 14,2'sinin çocuğu ile aynı ildeki farklı bir ilçede ikamet ettiği görüldü.

Tek başına yaşayan yaşlı fertlerin yüzde 14,3'ünün aynı ilde ikamet eden çocuğunun olmadığı, yüzde 2,7'sinin Türkiye'de ikamet eden çocuğunun olmadığı görüldü.

TEK BAŞINA YAŞAYANLAR ÇANKIRI’DA

Tek başına yaşayan ve aynı ilde ikamet eden çocuğu olmayan yaşlı fertlerin oranının en yüksek olduğu il, 2025'te yüzde 40,9 ile Çankırı oldu. Bu ili yüzde 39,8 ile Kastamonu, yüzde 39,3 ile Sinop izledi. Tek başına yaşayan ve aynı ilde ikamet eden çocuğu olmayan yaşlı fertlerin oranının en düşük olduğu il ise yüzde 4,1 ile İstanbul oldu. Bu ili yüzde 4,8 ile Gaziantep, yüzde 5,2 ile Şırnak ve Şanlıurfa takip etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası