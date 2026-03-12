Türkiye Gazetesi
Komşuda korkutan deprem! 4.5'le sallandılar
Yunanistan'ın Larisa kentinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4 gün önce de Epir bölgesinde 5.3 büyüklüğünde deprem olmuş bölgede 140tan fazla binada hasar tespit edilmişti
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Yunanistan'ın Larisa kentinde 4.5 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD verilerine göre deprem saat 13.14'te, yerin 6.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.
4 GÜN ÖNCE 5.3'LE SALLANMIŞLARDI
Yunanistan'ın Epir bölgesinde 8 Mart'ta 5,3 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti. Bölgede ciddi hasarlar oluşmuştu. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve şimdiye kadar 140'tan fazla binada hasar tespit edildiği kaydedilmişti.
