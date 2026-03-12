İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nin kuzeyinde ABD'ye ait ve Marshall Adaları bayrağı taşıdığı belirtilen petrol tankerlerini vurduklarını açıkladı. Tankerlerin, uyarıları dikkate almadığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın güneyindeki Basra Limanı yakınlarında bir petrol tankerine gerçekleştirilen saldırıyı üstlendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, ABD'ye ait olduğu belirtilen ve Marshall Adaları bayrağı taşıyan "Safe Sia Vishnu" adlı petrol tankerinin, Basra Körfezi'nin kuzeyinde DMO Deniz Kuvvetleri'nin uyarılarına uymaması üzerine hedef alındığı ifade edildi.

VURMA ANI KAMERADA

Geminin vurulduğu anın görüntüsü de paylaşıldı. Videoda tankerlerin alev topuna döndüğü, gecenin gündüz gibi aydınlandığı görülüyor.

GEÇECEK GEMİLERİ TEHDİT ETTİLER

Açıklamada ayrıca, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerleri ile diğer gemilere uyarıda bulunularak bölgede yaşanan güvensizliğin ABD'nin bölgedeki saldırılarının sonucu olduğu belirtildi. Bölgeden geçen gemilerin güvenliklerini sağlamak için İran tarafından savaş şartlarında ilan edilen Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarına uymaları gerektiği belirtilerek, aksi halde "başıboş mermilerin isabet etme riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri" aktarıldı.

İran, 2 ABD tankerini vurdu! Anında alev topuna döndüler

Hindistan'ın Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, tankerdeki Hint mürettebat üyelerinden 1'inin öldüğü, 15 kişinin ise tahliye edildiği duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Irak medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Basra Limanı yakınlarındaki 2 petrol tankerine saldırı düzenlenmiş, saldırının ardından tankerlerden birinde yangın çıkmıştı. Tankerlerin yabancı bandıralı olduğu aktarılmıştı. Irak Limanlar Genel Müdürlüğü'nden Farhan Al-Fartousi 1 mürettebat üyesinin hayatını kaybettiğini, iki gemiden toplam 38 kişinin kurtarıldığını, kayıp kişilerin aranmaya devam edildiğini belirtmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası