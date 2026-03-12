Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Futbol Takımı’nın oynayacağı karşılaşmaların bilet satışlarına ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan bilgilendirmede Milli takımımızın hem yurt içinde hem de yurt dışında oynayacağı müsabakaların biletleriyle ilgili tüm resmi duyuruların federasyonun internet sitesi üzerinden paylaşılacağı belirtildi. Milli maç ne zaman, Türkiye-Romanya maç bileti satışa çıktı mı soruları duyuru ile beraber cevap buldu. İşte detaylar...

Milli maç ne zaman, Türkiye-Romanya maç bileti satışa çıktı mı merakla takip edilirken TFF internet ortamında ortaya çıkan bazı satış ilanlarına dikkat çekerek taraftarları uyardı. Açıklamada çeşitli platformlar üzerinden satışa sunulan biletlerin resmi olmadığı ve bu kanallardan alınacak biletlerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyeceği ifade edildi.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası kapsamında Romanya Milli Futbol Takımı ile 26 Mart 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak Türkiye-Romanya milli maçı saat 20.00’de başlayacak.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Türkiye - Romanya karşılaşmasının biletlerinin henüz satışa sunulmadığı bildirildi. Federasyon bazı internet siteleri ve platformlarda satışa çıkarıldığı görülen biletlerin resmi olmadığını belirterek taraftarları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TFF biletlerin satışa çıkacağı tarih ve detayların yalnızca resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağını açıkladı.

MİLLİ MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Romanya karşılaşması İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park’ta gerçekleştirilecek. 26 Mart 2026 Perşembe oynanacak milli maç saat 20.00'de başlayacak.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF TURU NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off aşaması Mart 2026’da oynanacak. Tek maç eleme sistemine göre yapılacak yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Play-off finalleri ise 31 Mart 2026’da oynanırken kazanan takımlar Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde edecek.



