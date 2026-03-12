Oyuncu, yazar ve senarist kimliğiyle tanınan Hakan Karahan son dönemde özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Kariyerine iş dünyasında başlayan Karahan’ın hayatı, yazarlık çalışmaları ve oynadığı diziler merak ediliyor. Peki, Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu, senarist ve yapımcı kimliğiyle bilinen Hakan Karahan, uzun yıllara yayılan kariyeriyle dikkat çekiyor. İş dünyasından oyunculuğa uzanan yolculuğuyla tanınan Karahan, aynı zamanda romanları, şiir kitapları ve televizyon projeleriyle de biliniyor.

HAKAN KARAHAN KİMDİR?

Hakan Karahan, 1 Şubat 1960 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan Karahan, liseyi 1979 yılında Robert Kolej’de tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Miami Üniversitesi’nde işletme ve pazarlama alanında lisans eğitimini tamamlayan Karahan, 1983 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından kariyerine uluslararası şirketlerde başladı. 1984 yılında Cenevre’de Du Pont de Nemours şirketinde çalışmaya başladı. Daha sonra Sabancı Holding ve bağlı kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu.

İş dünyasında uzun yıllar aktif rol alan Karahan, Lassa A.Ş.’de finansman müdürlüğü, Sabancı Holding’de planlama yöneticiliği ve Akbank’ta genel müdür yardımcılığı gibi önemli görevler üstlendi. 1997-2003 yılları arasında ise Ak Menkul Değerler’de genel müdür olarak görev yaptı.

2003 yılında iş dünyasındaki kariyerini sonlandıran Hakan Karahan, sanat ve yazarlık çalışmalarına daha fazla ağırlık vermeye başladı. Bu dönemde roman, şiir ve deneme türünde eserler yayımladı.

HAKAN KARAHAN NE İŞ YAPIYOR?

Yazarlık, senaristlik, oyunculuk ve film yapımcılığı alanlarında çalışmalar yapan Karahan, aynı zamanda şarkı sözü yazarlığı da yapmaktadır.

Edebiyat alanında yayımladığı eserler arasında “Sürüden Ayrı”, “19”, “Azrail”, “Kıyamet Haritası”, “Nehirde Kayan Yıldızlar”, “Abluka” ve “Lütfen Beni Öldür” gibi romanlar yer alıyor. Bunun yanı sıra “Kafamdaki Ses” ve “İntizar” adlı şiir kitapları da bulunuyor.

HAKAN KARAHAN OYNADIĞI DİZİLER

Hakan Karahan televizyon ve sinema projelerinde hem oyuncu hem de senarist olarak görev aldı. Özellikle 2006-2007 yıllarında yayımlanan Sağır Oda dizisindeki performansıyla dikkat çekti. Dizide “Oğuz Bey” karakterini canlandırırken aynı zamanda senaryo ekibinde de yer aldı.

Oynadığı diziler:

2007 - Sağır Oda Tv Dizisi

2014 - Zeytin Tepesi Tv Dizisi

2014 - Kaçak Tv Dizisi

2015 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tv Dizisi

2018 - Kadın Tv Dizisi

2019 - Yasak Elma Tv Dizisi

2020 - Sen Çal Kapımı Tv Dizisi

2022 - Ben Bu Cihana Sığmazam Tv Dizisi

2023 - Şahmaran Dizi - Netflix

Filmler:

2009 - Gölgesizler Film

2010 - Kaptan Feza Film

2010 - Yüreğine Sor Film

2010 - Ses Film

2012 - Ateşin Düştüğü Yer Film

2013 - Karaoğlan Film

2014 - Gece Film

2015 - Senden Bana Kalan Film

2015 - Kasap Havası Film

2016 - Sen Sağ Ben Selamet Film

