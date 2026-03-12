Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında? Oynadığı diziler ve kariyeri!
Oyuncu, yazar ve senarist kimliğiyle tanınan Hakan Karahan son dönemde özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Kariyerine iş dünyasında başlayan Karahan’ın hayatı, yazarlık çalışmaları ve oynadığı diziler merak ediliyor. Peki, Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
Oyuncu, senarist ve yapımcı kimliğiyle bilinen Hakan Karahan, uzun yıllara yayılan kariyeriyle dikkat çekiyor. İş dünyasından oyunculuğa uzanan yolculuğuyla tanınan Karahan, aynı zamanda romanları, şiir kitapları ve televizyon projeleriyle de biliniyor.
HAKAN KARAHAN KİMDİR?
Hakan Karahan, 1 Şubat 1960 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan Karahan, liseyi 1979 yılında Robert Kolej’de tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Miami Üniversitesi’nde işletme ve pazarlama alanında lisans eğitimini tamamlayan Karahan, 1983 yılında mezun oldu.
Mezuniyetinin ardından kariyerine uluslararası şirketlerde başladı. 1984 yılında Cenevre’de Du Pont de Nemours şirketinde çalışmaya başladı. Daha sonra Sabancı Holding ve bağlı kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu.
İş dünyasında uzun yıllar aktif rol alan Karahan, Lassa A.Ş.’de finansman müdürlüğü, Sabancı Holding’de planlama yöneticiliği ve Akbank’ta genel müdür yardımcılığı gibi önemli görevler üstlendi. 1997-2003 yılları arasında ise Ak Menkul Değerler’de genel müdür olarak görev yaptı.
2003 yılında iş dünyasındaki kariyerini sonlandıran Hakan Karahan, sanat ve yazarlık çalışmalarına daha fazla ağırlık vermeye başladı. Bu dönemde roman, şiir ve deneme türünde eserler yayımladı.
HAKAN KARAHAN NE İŞ YAPIYOR?
Yazarlık, senaristlik, oyunculuk ve film yapımcılığı alanlarında çalışmalar yapan Karahan, aynı zamanda şarkı sözü yazarlığı da yapmaktadır.
Edebiyat alanında yayımladığı eserler arasında “Sürüden Ayrı”, “19”, “Azrail”, “Kıyamet Haritası”, “Nehirde Kayan Yıldızlar”, “Abluka” ve “Lütfen Beni Öldür” gibi romanlar yer alıyor. Bunun yanı sıra “Kafamdaki Ses” ve “İntizar” adlı şiir kitapları da bulunuyor.
HAKAN KARAHAN OYNADIĞI DİZİLER
Hakan Karahan televizyon ve sinema projelerinde hem oyuncu hem de senarist olarak görev aldı. Özellikle 2006-2007 yıllarında yayımlanan Sağır Oda dizisindeki performansıyla dikkat çekti. Dizide “Oğuz Bey” karakterini canlandırırken aynı zamanda senaryo ekibinde de yer aldı.
Oynadığı diziler:
2007 - Sağır Oda Tv Dizisi
2014 - Zeytin Tepesi Tv Dizisi
2014 - Kaçak Tv Dizisi
2015 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tv Dizisi
2018 - Kadın Tv Dizisi
2019 - Yasak Elma Tv Dizisi
2020 - Sen Çal Kapımı Tv Dizisi
2022 - Ben Bu Cihana Sığmazam Tv Dizisi
2023 - Şahmaran Dizi - Netflix
Filmler:
2009 - Gölgesizler Film
2010 - Kaptan Feza Film
2010 - Yüreğine Sor Film
2010 - Ses Film
2012 - Ateşin Düştüğü Yer Film
2013 - Karaoğlan Film
2014 - Gece Film
2015 - Senden Bana Kalan Film
2015 - Kasap Havası Film
2016 - Sen Sağ Ben Selamet Film