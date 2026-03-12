Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yönelttikleri sorulara henüz cevap verilmediğini belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yeniden VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlatını talep etti.

Beşiktaş, Portekizli eğitmenler Joao Capela ve Jouni Hyytia'nın sözleri sonrası yeni bir açıklama yaparak; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan daha önce talep edilen VAR görüntülerinin paylaşılmasını istedi.

"ÖLÜ TAKLİDİ YAPIYOR"

Siyah-beyazlı kulüpten saat 23.42'de yapılan açıklama şöyle:

"8 Mart 2026 tarihli 'Türkiye Futbol Federasyonu’na Açık Çağrımızdır' başlıklı açıklamamıza bugüne dek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan endişelerimizi giderecek herhangi bir cevap gelmemişken;

Başkanımız Serdal Adalı’nın bugün basın mensuplarına konuya ilişkin yaptığı açıklamada ifade ettiği üzere MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu 'Ölü taklidi' yapmaya devam ederken;

TFF VAR Koordinatörü Joao Capela ve Hakem Eğitmeni Jouni Hyytia’nın apar topar yayına çıkmalarını manidar bulmaktayız.

Beşiktaş JK olarak bizim muhatabımız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dur.

'Türkiye Futbol Federasyonu’na Açık Çağrımızdır' başlıklı açıklamamızdaki sorularımız geçerliliğini korumaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan şeffaf yönetim anlayışı prensibi doğrultusunda sorularımıza cevap vermesini ve istediğimiz görüntüleri tarafımızla paylaşmasını bir kez daha talep ediyoruz."

