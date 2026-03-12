Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. İstanbul Finans Merkezi’nde yapılan kura sonrası Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın çeyrek finaldeki rakipleri ve muhtemel yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekilişi kapsamında, Trabzonspor, Samsunspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nin eşleşmeleri de netlik kazandı. İşte, ZTK çeyrek ve yarı final eşleşmeleri...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi, İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF yöneticileri, kulüp temsilcileri ve futbol dünyasından birçok isim katıldı.

Kura çekimi sonucunda kupada mücadele eden sekiz takımın çeyrek final eşleşmeleri netleşti. Gruplarını lider tamamlayan Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor ile en iyi grup ikincisi olan Konyaspor, statü gereği seri başı olarak çeyrek final maçlarını kendi sahalarında oynayacak.

Kupada son sekize kalan takımlar arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor yer alıyor. Bu eşleşmelerle birlikte dev kulüplerin yarı final yolundaki rakipleri de netleşmiş oldu.

ZTK Çeyrek finalde;

Beşiktaş'ın rakibi Alanyaspor,

Fenerbahçe'nin rakibi Konyaspor,

Galatasaray'ın rakibi ise Gençlerbirliği oldu.

ZTK ÇEYREK VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Galatasaray - Gençlerbirliği

Fenerbahçe - Alanyaspor

Beşiktaş - Trabzonspor

Samsunspor - Konyaspor

Bu eşleşmeler sonucunda çeyrek finali kazanan takımlar yarı finale yükselecek. Kupada yarı final eşleşmeleri de kura ile belirlenen tabloya göre şekillenecek.

Yarı finalde çeyrek final kazananları arasında tek maç eleme usulüne göre mücadele edilecek. Yarı finalde turu geçen iki takım ise sezonun finalinde kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu maçlar tek maç eleme sistemiyle gerçekleştirilecek.

Yarı final karşılaşmaları ise 12, 13 veya 14 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu aşamada da tek maç eleme sistemi uygulanacak ve kazanan takımlar finale yükselecek.

Kupada büyük final ise 24 Mayıs 2026 tarihinde TFF tarafından belirlenecek tarafsız sahada oynanacak. Final karşılaşmasını kazanan takım sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olacak.

