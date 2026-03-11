Beşiktaş’ın VAR iddialarına TFF belgesel ile cevap verecek. TFF yetkilileri, Portekizli eğitmenlerin binanın farklı bir bölümünde, ‘kontrol odası’nda yer aldığını, teknik olarak VAR odasına giremeyeceklerini söyledi.

TAHİR KUM - TFF, derbi maçının ardından Beşiktaş’ın VAR odasıyla ilgili gündeme getirdiği iddialara belgesel ile cevap verecek. Siyah beyazlı kulübe doğrudan resmî bir yazılı cevap verilmeyeceğini belirten TFF yetkilileri, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bir belgesel çekimi yapılacağını açıkladı. VAR odasıyla ilgili merak edilen tüm detayların görsel olarak paylaşılacağı ifade edilerek, “Birkaç gün içinde VAR odasıyla ilgili tüm soruların cevap bulacağı, belgesel türünde bir çekim yapılacak. TRT Spor’da yayınlanacak bu tanıtım sayesinde hem Beşiktaş Kulübü'nün hem de tüm futbol kamuoyunun kafasındaki soru işaretleri giderilecek” denildi.

TEKNİK OLARAK İMKÂNI YOK

Beşiktaş’ın, Portekizli eğitmenlerin VAR odasında bulunduğuna yönelik iddiaları için TFF yetkilileri, “Onlar VAR odasında değiller. Binanın farklı bir bölümünde, 'kontrol odası' adı verdiğimiz alanda sadece gözetim ve denetim yapıyorlar. VAR’a müdahaleleri söz konusu olamaz; bu zaten teknik olarak mümkün değil. Aynı anda birkaç maçın yayını yapıldığı için merkezde sadece VAR hakemleri değil, teknik ve idari personel de yer alıyor. O kadar insanın arasında birilerinin o odaya gelip kararlara müdahale etmesi imkânsızdır” ifadelerini kullandı.

Video Yardımcı Hakem (VAR)

KAMERA KAYDI TALEBİNE RET

TFF yönetimi, Beşiktaş’ın VAR odasına ait kamera kayıtlarını inceleme talebini ise kesin bir dille reddetti. Geçmişte böyle bir uygulamanın yapılmadığı hatırlatılarak, şeffaflık vurgusu yapıldı: Böyle bir görüntü veya kayıt vermemiz mümkün değil. Bugüne kadar bir benzeri olmadı, olmaz da. VAR’la ilgili kafasında soru işareti olan buraya gelir, VAR odasına geçer ve işleyişin nasıl olduğunu yerinde görür. Geçmişte bunu isteyen kulüplerimiz oldu, geldiler ve her şeyi kendi gözleriyle gördüler.

