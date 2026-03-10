Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları derbi maçın hakemi hakkında çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Victor Osimhen'in pozisyonuna vurgu yapan Adalı, "Ozan Ergün kariyerini bitirdi" dedi.

Beşiktaş Divan Başkanı Ahmet Ürkmezgil'in iftar davetine katılan siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 yenilmişti.

"DÜRÜST OLDUKLARINA İNANMIYORUM"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Serdal Adalı, "MHK'de görev alan Portekizli VAR eğitmenleriyle ilgili büyük şüphelerim var. Portekiz'den de bu isimler için görüşmeler yaptım. Kendileriyle ilgili bir kişi bile düzgün bir şey söylemedi. O ekibin dürüst olduğuna inanmıyorum. Bir an önce görevi bırakmalarını istiyorum. O koridorun ve odanın maç anındaki kamera görüntüleri kamuoyuna açıklansın. Eğitmen diye getirdiğin insanlar da 1,5 sene burada birilerini eğiteceğim derken maalesef eğitemiyor" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı

"TELEFON BAĞLANTISI KAYITLARINI İSTEYECEĞİZ"

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet eden Beşiktaş Başkanı, "Bu Portekizli ekipten rahatsızım. Galatasaray maçını oynarken bu adamları federasyon sınırlarına sokmayın' dedim. Bana işleyişi anlattılar, 'İşleyişi bilmiyorum' dedim. Özellikle o koridordaki, VAR'ın bulunduğu yerdeki görüntüleri görmek istiyorum. Gerekirse telefon bağlantısı kayıtlarını isteyeceğiz. Bunun peşini bırakmayacağız, başka türlü bu işler çözülmez. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmeli, kuruluna hakim olamıyor" sözlerini sarf etti.

Ferhat Gündoğdu

"OSIMHEN'E KART GÖSTERMEMEK İÇİN ARKASINI DÖNDÜ"

Serdal Adalı, "Benim bir Beşiktaş hayalim var. Onu hayata geçirmek için çalışıyorum ve bunu yapacağım. Ozan Ergün genç bir hakem, sahada her türlü hatayı yapabilirdi. Ancak Osimhen'in pozisyonunda kart göstermemek için arkasını döndü ya. O an bitti işte... Ozan Ergün kariyerini bitirdi, yazık" şeklinde konuştu.

