Beşiktaş’ın bu sezon henüz derbilerde gol sevinci yaşayamayan millî yıldız Orkun Kökçü'nün gözü şimdiden Fenerbahçe maçında.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup olduğu maçta Orkun Kökçü yine performansıyla beğeni topladı. Mağlubiyete rağmen ortaya koyduğu mücadele ve liderliğiyle dikkati çeken millî yıldız, derbinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sahada âdeta basmadık yer bırakmayan Orkun, hem savunmada hem hücumda takımını ayakta tutmaya çalışan isimdi. Orta sahada oyunun temposunu belirleyen 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın derbideki en yüksek puanlı (8) oyuncusu olmayı başardı.

KIRMIZININ ÖZRÜ

Siyah beyazlıların hücumdaki en üretken ayağı olan kaptan, zaman zaman ceza sahası çevresinde de tehlikeli oldu. Uzaktan çektiği etkili bir şutunda ve ceza sahası içindeki vuruşunda Uğurcan’ı geçemedi. Bu sezon henüz derbilerde gol sevinci yaşayamayan millî yıldızın gözü şimdiden Fenerbahçe maçında. Dolmabahçe’de Beşiktaş 2-0 öndeyken kırmızı kart görüp maçın 3-2 kaybedilmesine sebep olan Orkun, atacağı golle hem bu hatasını affettirmeyi hem de derbilerdeki sessizliğini bozmayı istiyor.

YÜZDE 94 İSABET

Millî yıldız, derbi boyunca hücum organizasyonlarının merkezinde yer aldı. Dört kilit pas üreten Orkun Kökçü, yüzde 94 pas isabeti (74/79) ile orta sahada oyunun yönünü belirleyen isim oldu.

