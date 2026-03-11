Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi öncesi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta 1-0 mağlup oldukları Galatasaray derbisi sonrası hakem ve VAR'a sert tepki gösteren Adalı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu bir defa daha istifaya davet etti. Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray'a sahasında 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta hakem Ozan Ergün ve VAR (Video Yardımcı Hakem) kararlarına yönelik tepki dinmiyor. VAR koridorlarının kamera kaydını isteyen siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, günler sonra yaptığı yeni açıklamada, "Onlardan basit bir görüntü istedik, geri dönüş olmadı" dedi.

Serdal Adalı

"SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ"

Serdal Adalı'nın gündem olan sözleri şöyle:

"Bundan önce de TFF'ye müracaatlarımız oldu. Onlarda da geri dönüş olmadı. Ölü taklidi yapıyorlar, bekliyoruz. 2 tane Portekizli VAR'daki arkadaşlar programa çıkacakmış. Bu işler bana komik geliyor. MHK Başkanı çıkıp izah etsin. Zor bir şey istemedik. Koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Bu işlere gerek yok, istediğimiz bir kamera görüntüsü. TV'lere çıkıp izah vermenin gereği yok. Bana göre bu suçluluk psikolojisi. Çıksınlar bakalım, ne söyleyecekler. İstediğimiz bir kamera görüntüsü, bu kadar. Maç kazanılır kaybedebilir. Maçla ilgili ağzımdan kimse bir şey duyamaz. Ancak bundan sonraki maçlarda Beşiktaş'ın hakkının yenilmemesi için de sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Efendiliğimizi bozmadık, 'Futbolun marka değerine aman zarar vermeyelim' dedik. Bugüne kadar TFF'ye benim kadar yardımcı olan bir yönetim, camia yoktur. Onlardan istediğimiz basit bir görüntüydü. Maalesef şu saate kadar bir geri dönüş olmadı.

Beşiktaş, Süper Lig'de 46 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

"1,5 SENEDİR DÜZELMEZ Mİ?"

MHK'nin bu yapıyla başarılı olma şansı yok. Çok iyi bir insan, eğitimci ve asker olabilir ama bu işi yapıyor. İbrahim Başkan'ın (Hacıosmanoğlu) bu ısrarını gereksiz buluyorum. Her başkan ekibindeki yöneticisinin arkasında durur, sahip çıkar ama bu öyle bir şey değil. Bu TFF'ye de Türk futboluna da zarar veriyor. 1,5 senedir hakem organizasyonu düzelmez mi! 80 milyonda 30 hakem bulamıyorsak yazıklar olsun bize. 1.5 sene genç arkadaşları eğitemedilerse, kusura bakmasınlar TV'lere elin Portekizlilerini çıkarıp savunma yaptırmalarına gerek yok.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu

"GALATASARAY 2 AY ÖNCE DESTEK VERSEYDİ"

Yabancı VAR ile ilgili talebimiz devam ediyor. Şimdi duyuyorum Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış. Keşke Galatasaray 2 ay önce biz bunu gündeme getirdiğimizde destek verseydi, bugün şu konuşmaları yapmamıza fırsat vermeselerdi. MHK'dan sadece biz şikayetçi değiliz. 18 tane kulüp başkanını çağırsın, gizli oylama yaptırsın, ne demek istediğimi anlar. Kulüpler konuşamıyor. Problemleri, sıkıntıları var. Küme düşmeye oynayanlar var. 'Konuşursak daha mı kötü olur?' diyenler var. Sayın TFF Başkanı'ndan rica ediyorum, 18 başkanı toplasın, oylama yaptırsın gizli, çıkacak sonucu hep beraber görelim."

