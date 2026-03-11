Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ve Murillo’yu bırakmıyor: Şimdiden iki talip çıktı
Beşiktaş, şu ana kadar gösterdiği performansla sınıfı geçen Ersin Destanoğlu'nu bırakmayı düşünmüyor. Siyah beyazlılar, şimdiden iki talibi çıkan Murillo’yu iyi bir teklif gelmedikçe satmayacak.
Mert Günok ile yolların ayrılmasından sonra Beşiktaş’ta as kaleci konumuna yükselen Ersin Destanoğlu, şu ana kadar gösterdiği performansla bir kere daha sınıfı geçti.
YÖNETİM BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ersin’i bırakmayı düşünmüyor. Millî kaleci yabancı kontenjanı da düşeceği için kadroda tutulacak.
MURİLLO’YA İKİ TALİP ÇIKTI
Beşiktaş’ın devre arasında Marsilya’dan transfer ettiği Amir Murillo’yu şimdiden iki talip çıktı. Seriea A ekibi Milan ile Brezilya’dan Fluminense’nin Murillo’yu yaz döneminde kadroya katmak için hazırlık yaptığı belirtildi. Beşiktaş, 5 milyon avroya aldığı Murillo’yu iyi bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmüyor.
