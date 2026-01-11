İran'da yıllardır görülen en büyük hükümet karşıtı protestoların yaşanması ve ABD Başkanı ABD Başkanı Trump'ın defalarca müdahale tehdidinde bulunması İsrail’i yüksek alarma geçirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio, muhtemel bir ABD müdahalesi ihtimalini telefonla görüştü.

Reuters’ın haberine göre, İsrail, İran'daki otoritelere karşı düzenlenen ve son yılların en büyük hükümet karşıtı gösterilerine sahne olan protestolar nedeniyle, ABD'nin bölgeye muhtemel bir müdahalesine karşı alarm durumuna geçti. Konu hakkında bilgi sahibi üç İsrailli kaynağa göre, Tel Aviv'deki güvenlik birimleri gelişmeleri yakından takip ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde Tahran yönetimine yönelik müdahale tehditlerini artırarak, göstericilere karşı güç kullanılmaması uyarısında bulunmuştu. Trump, yaptığı açıklamada, ABD'nin "yardıma hazır" olduğunu da belirtti.

Hafta sonu gerçekleştirilen İsrail güvenlik istişarelerinde bulunan kaynaklar, İsrail'in ilan ettiği bu "yüksek alarm" durumunun pratikte ne anlama geldiği konusunda detay vermekten kaçındı. Ancak, Haziran ayında ABD'nin de İsrail'e katılarak hava saldırıları düzenlediği 12 günlük bir çatışma yakın zamanda yaşanmıştı.

NETANYAHU VE RUBİO KRİTİK GÖRÜŞME YAPTI

Cumartesi günü yapılan bir telefon görüşmesinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran'a muhtemel bir müdahalesi ihtimalini masaya yatırdı. Görüşmede hazır bulunan bir İsrailli kaynak bu bilgiyi teyit ederken, ABD'li bir yetkili de iki liderin konuştuğunu doğruladı ancak görüşülen konular hakkında bilgi vermedi.

İran'daki protestolar ülkeyi etkisi altına alırken, İsrail cephesinden şu ana kadar doğrudan bir müdahale sinyali gelmedi. Ancak iki ülke arasındaki gerilim, İsrail'in İran'ın nükleer ve balistik füze programlarına yönelik derin endişeleri nedeniyle halihazırda yüksek seviyede bulunuyor.

Netanyahu, Cuma günü Economist dergisine verdiği röportajda, İran'ın İsrail'e saldırması durumunda "korkunç sonuçlarla" karşılaşacağını belirtmişti. Devam eden protestolara da atıfta bulunan Netanyahu, "Diğer her şeyi, İran içinde neler olduğunu görerek değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

