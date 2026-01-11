Washington–Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a karşı askeri müdahale senaryolarını içeren ayrıntılı bir brifing aldığı ve saldırı ihtimalinin masada olduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri saldırı seçenekleri hakkında kapsamlı bir brifing aldı.

Protestoların ülke geneline yayıldığı İran’da yönetimin sert müdahaleleri sürerken, Trump’ın muhtemel bir saldırıya onay vermeyi ciddi şekilde değerlendirdiği aktarıldı.

NİHAİ KARAR YOK AMA...

Trump henüz kesin kararını vermedi. Ancak ABD’li yetkililer, İran yönetiminin göstericilere yönelik hamleleri nedeniyle saldırı ihtimalinin güçlü biçimde masada olduğunu iletti.

Brifingde, Tahran’daki askeri olmayan hedeflerin de seçenekler arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Trump İran için saldırı brifingi aldı! En çok acıtacak yerden vururuz talimatı çok konuşulacak

"EN ÇOK ACITACAK YERDEN VURURUZ"

Trump, İran yönetiminin protestoculara karşı ölümcül güç kullanması halinde sert karşılık vereceklerini söyledi. ABD Başkanı, “İnsanları öldürmeye başlarlarsa çok net bir şekilde müdahale ederiz. Onları en çok acıtacak yerlerinden vururuz” sözleriyle Hamaney'e meydan okudu.

Bir yetkiliye göre tartışılan seçenekler arasında İran'ın birçok askeri hedefine büyük çapta bir hava saldırısı da bulunuyor.

PROTESTOLAR BÜYÜYOR! TRUMP: YARDIMA HAZIRIZ

İran’daki protestolar, para birimi riyalin değer kaybının ardından Aralık sonunda başladı ve kısa sürede ülke geneline yayıldı. Gösterilerde rejim karşıtı talepler öne çıkarken, güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan çatışmadan dolayı 115'den fazla ölü var.

Trump sosyal medya hesabından "İran, belki de daha önce hiç olmadığı gibi ÖZGÜRLÜĞE bakıyor. ABD yardıma hazır" paylaşımını yapmıştı.

BEYAZ SARAY’DAN İRAN’A SİNYAL

Beyaz Saray, Trump’ın son günlerde yaptığı açıklamaları işaret ederek, İran’a yönelik mesajların açık olduğunu yinelendi. Trump, sosyal medya paylaşımında “İran özgürlüğü istiyor. ABD yardım etmeye hazır” ifadelerini kullanmıştı.

İran’ın İlam eyaletine bağlı Sarableh kentinde protestocuların Büyük Cami’yi hedef aldığı görüntüler ortaya çıktı. Paylaşılan kayıtlarda, caminin tahrip edildiği ve Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı anlar yer aldı.

RUBİO-NETANYAHU TEMASI DİKKAT ÇEKTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’daki protestoları, Suriye’deki gelişmeleri ve Gazze başlığını ele aldı.

BÖLGE ALARMDA

ABD’li yetkililer, muhtemel bir saldırının İran halkını rejim etrafında kenetleme riskine ve bölgedeki ABD askeri varlığına yönelik misillemelere yol açabileceğine dikkat çekti. Buna rağmen Trump’ın, daha önce İran ve Venezuela dahil birçok ülkede askeri hamle emri verdiği hatırlatıldı.

