İran sokakları alevlere teslim oldu. 28 Aralık’ta başlayan protestolar ikinci gününde kontrolden çıkarken, başta Tahran olmak üzere birçok kentte camiler, bankalar ve devlet binaları ateşe verildi. Resmî kaynaklara göre 30’dan fazla cami yakıldı, güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanırken ülke genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri devreye alındı.

İran’da 28 Aralık’ta başlayan protesto dalgası büyüyerek devam ediyor. Başkent Tahran başta olmak üzere Meşhed, İsfahan, Karaj ve birçok şehirde ikinci gün üst üste kitlesel gösteriler düzenlendi.

KARAC’TA BELEDİYE BİNASI ATEŞE VERİLDİ

İranlı protestocular, Tahran’ın batısındaki Karaj kentinde Bölge Belediyesi binasını ateşe verdi. Binadan yükselen alevler gece boyunca sürdü. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında sert çatışmalar yaşandı.

TAHRAN’DA CAMİ YAKILDI, SLOGANLAR YÜKSELDİ

Başkent Tahran’ın Saadat Abad semtinde kalabalık bir grubun bir camiyi ateşe verdiği görüntüler paylaşıldı. Videolarda sokaklarda yangınlar çıktığı, kaotik sahnelerin yaşandığı ve kalabalığın “Diktatöre ölüm” sloganları attığı duyuldu. Otoyollar protestocular tarafından tamamen kapatıldı.

BANKALAR VE DEVLET KURUMLARI ALEVLER İÇİNDE

Tahran Belediye Başkanı Aliresa Sakani, yaşanan olaylarda 50’den fazla bankanın ve çok sayıda devlet kurumunun ateşe verildiğini söyledi. Mehr Haber Ajansı’nda yer alan görüntülerde, "30’dan fazla cami alevlere teslim oldu" ifadesi yer aldı.

İsfahan’da devlet televizyonunun bölgesel stüdyosunun girişi ateşe verildi, Markasi eyaletinin başkenti Shasand’da valilik binası yandı.

30’dan fazla cami ateşe verildi! İran sokakları savaş alanına döndü

SOKAKLARDA AĞIR SİLAHLI GÜVENLİK GÜÇLERİ

Tahran’daki öğrenciler, şehir genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını aktardı. Öğrenci gazetesi Amirkabir’e göre, Kalaşnikof taşıyan özel güvenlik birimleri ana yollarda her on metrede bir konuşlandırıldı. Ülke genelinde internet kesintisi nedeniyle protestoların boyutu netleşmedi.

Ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında İran’ın “sabotajcılara” boyun eğmeyeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ise ABD ve İsrail’i protestoları yönlendirmekle suçladı.

CAN KAYIPLARI VE GÖZALTILAR ARTIYOR

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’ne göre protestoların başlangıcından bu yana en az 51 kişi hayatını kaybetti, ölenler arasında çocuklar da bulunuyor. İranlı yetkililer ise güvenlik güçleri dahil 21 kişinin öldüğünü duyurdu. Binlerce kişi gözaltına alındı.

PEHLEVİ SLOGANLARI SOKAKLARDA YANKILANIYOR

Protestolar sırasında “Bu son savaş, Pehlevi geri dönecek”, “Javid Şah” ve “Mollalar İran’ı terk etmeli” sloganları birçok şehirde duyuldu. Sürgünde yaşayan Veliaht Prens Reza Pehlevi, protestolara destek veren mesajlar paylaştı ve İranlıları sokaklara çıkmaya çağırdı. Rejim karşıtı gösterilerle birlikte Pehlevi ismi yeniden ülke gündemine taşındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası