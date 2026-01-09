Trump ölümle tehdit etmişti, Hamaney'den açıklama geldi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede artan protestolar ve sokak olayları sonrası ulusa sesleniş konuşmasında İranlı gençlere seslenerek birlik ve hazırlık çağrısı yaptı:

İran'ın gençleri, birlik ve hazırlık sağlayın. Birlikte olan bir ulus, herhangi bir düşmanı yenebilir.”

TRUMP’A AÇIK HEDEF: O DA DEVRİLECEK

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ı doğrudan hedef aldı. Sert ifadeler kullanan Hamaney, şu sözleri dile getirdi:

"Orada kibir ve gururla oturan, tüm dünyaya hükmettiğini sanan o herif de bilmelidir ki Firavun, Nemrut, Rıza Han ve Muhammed Rıza gibi despotlar gururlarının zirvesindeyken devrildi. Bu da devrilecek."

"İRAN GERİ ADIM ATMAZ"

Rejimin kararlılığını vurgulayan Hamaney, şu mesajı verdi:

"Herkes bilsin ki İran, yüz binlerce asil insanın kanıyla kuruldu. Yıkıcılar karşısında geri adım atmayacak."

İran lideri Hamaney Trumpı uyardı: Kendi ülkene bak sen

"ELLERİNDE İRANLILARIN KANI VAR"

Hamaney, Trump’a yönelik suçlamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Onun elleri binlerce İranlının kanıyla lekelenmiştir. Komutanlar, bilim insanları ve sıradan insanlar dahil binin üzerinde yurttaşımız öldü. Kendisi bunu itiraf etti."

PROTESTOCULAR İÇİN AĞIR SUÇLAMA

Tahran ve bazı kentlerdeki olaylara da değinen Hamaney, protestocuların bir bölümünü vandalizmle suçladı:

“Dün gece bazı vandallar kendi ülkelerine ait binaları yıktı. Amerika Başkanı’nı memnun etmek için bina ya da duvar yıktılar. Bu insanlar ona umut bağlamış.”

İRAN’DA TABLO AĞIRLAŞIYOR

Reuters’a göre protestolarda en az 45 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 200 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde internet kesintisi sürerken, güvenlik güçlerinin bazı bölgelerde sert müdahalede bulunduğu bildirildi. İran’da protestolar 13. gününe girerken, gerilim daha da tırmanıyor.

İran, ekonomik koşullara karşı protestoların ülke geneline yayılmasıyla birlikte perşembe gecesi ülke genelinde internet tamamen kesildi

İRAN DEVLET TELEVİZYONU YAYINLADI: TAHRAN’DAKİ HASAR EKRANA GELDİ

İran’ın ulusal televizyonu, dün gece Tahran’da yaşanan protestoların ardından oluşan tahribatı gösteren görüntüleri yayımladı.

İnternet kesintisinin sürdüğü saatlerde, ülkeden paylaşım yapabilen tek kaynak devlet televizyonu oldu.

İRAN’DA GEÇİM KRİZİ DERİNLEŞTİ

İran’da günlük hayat her geçen gün daha maliyetli hale geliyor. Gıda fiyatlarının ortalama seviyesi geçen yıla göre yüzde 70’in üzerine çıkarken, ilaç fiyatları da aynı dönemde yaklaşık yüzde 50 arttı. Artan hayat pahalılığı, ülke genelinde büyüyen toplumsal tepkinin temel başlıklarından biri oldu.

HÜKÜMET YAPTIRIMLARI İŞARET ETTİ

İran yönetimi, ülkeyi saran ekonomik krizin çözümünün büyük ölçüde kendi kontrolü dışında olduğunu savundu. Açıklamalarda yolsuzluk ve fahiş fiyatlarla mücadele edileceği mesajı verilirken, mevcut araçların sınırlı olduğu ifade edildi. Ekonomik sıkıntıların ana nedeni olarak ise İran’ın nükleer programı nedeniyle Batı tarafından uygulanan ağır yaptırımlar gösterildi.

İran lideri Hamaney Trumpı uyardı: Kendi ülkene bak sen

2022'DEN FARKLI

Mevcut gösteriler, 2022’deki protestolardan farklı bir tablo ortaya koyuyor. Bu kez eylemler merkezi bir lider etrafında toplanmadan, daha dağınık ve yerel biçimde sürüyor.

2022’de protestolar, Mahsa Amini’nin gözaltında hayatını kaybetmesi sonrası ortak bir sembol etrafında birleşmişti.

İran lideri Hamaney Trumpı uyardı: Kendi ülkene bak sen

PEHLEVİ SAHNEYE ÇIKTI

1979 İran Devrimi’nde tahttan indirilen şahın oğlu olan sürgündeki Veliaht Prens Rıza Pehlevi, protestolardaki liderlik boşluğunu doldurmak için çağrılar yapmaya başladı. Pehlevi, perşembe ve cuma günleri yerel saatle 20.00’de İranlılara pencerelerinden bağırmaları çağrısında bulundu.

"BİR SONRAKİ ADIMI TEPKİYE GÖRE AÇIKLAYACAĞIM"

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda konuşan Pehlevi, destek düzeyine göre yeni eylem çağrılarının duyurulacağını söyledi. Son 12 güne ait protesto görüntülerinde bazı grupların Pehlevi lehine sloganlar attığı görüldü.

İran güvenlik güçlerine yakın olduğu belirtilen bir sosyal medya kanalı, istihbarat görevlilerinin evleri ziyaret ederek halkı Pehlevi’nin çağrılarına katılmamaları konusunda uyardığını öne sürdü. Bazı kaynaklar ise eylemlere katılanların tespiti için dronların kullanılabileceğini iddia etti.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası