İran'da ülke geneline yayılan protestolar 12'nci gününde de devam ediyor. Tahran yönetimi, protestoculara sert müdahalede bulunurken, can kaybının 38'e yükseldiği ifade edildi. 2 İran askerinin de öldüğü olaylar şiddetini arttırırken İran rejimi ülke genelinde internet ve telefon hizmetlerini kesti.

İran'da protestoların 12'nci gününe girdiği perşembe günü, halk internet ve telefon hizmetlerinde de kesintiyle karşı karşıya kaldı.

Ülke genelinde neredeyse tüm illerde gerçekleşen grev nedeniyle birçok esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.

Akşam saatlerinde tüm illerde geniş çaplı protestolar başladı ve NetBlocks ile medya raporlarına göre internet ve telefon hizmetleri de kesildi.

Başkent Tahran'ın yanı sıra Meşhed ve Şiraz gibi büyük şehirlerde ilk kez yaygın bir katılım görüldü.

Tebriz ve Erdabil gibi Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu illerde de düşük yoğunluklu protestolar başladı.

İKİ ASKER ÖLDÜ

Yapılan açıklamaya göre, çatışmalarda iki İran askeri hayatını kaybetti.

Kazvin şehrinde ise bir güvenlik görevlisi linç edildi.

TRUMP'TAN TAHRAN'A TEHDİT

Devam eden protestolarla ilgili olarak ABD Başkanı Trump Perşembe günü, İran'ın insanları öldürmesi durumunda ABD'nin "onlara sert bir şekilde karşılık vereceğini" söyledi.

Trump bir radyo röportajında, "Onlara, eğer insanları öldürmeye başlarlarsa, ki isyanlar sırasında bunu yapma eğilimindeler... onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğimizi bildirdim" dedi.

Protestolardaki ölü sayısıyla ilgili sorulan soruya Trump şu cevabı verdi:

"Bunun için mutlaka birini sorumlu tutabileceğime emin değilim, ancak... onlara çok güçlü bir şekilde - hatta şu anda size söylediğimden bile daha güçlü bir şekilde - bunu yaparlarsa cehennem azabı çekecekler."

Trump geçen hafta, Tahran'ın göstericilere karşı ölümcül güç kullanması halinde Washington'ın protestocuların "yardımına koşacağını" söylemişti; bu açıklama İranlı üst düzey yetkililerin öfkesine yol açmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü, çeşitli şehirlerde devam eden protestoların ardından ABD'nin "İran'ın iç işlerine müdahalesini" kınadı.

Tahran, Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yer alan bir açıklamada, ABD'nin "İran halkına karşı düşmanlık beslediğini" vurguladı ve ABD'nin İran'a yönelik aldatıcı davranış ve politikalarını kınadı.

ARALIK SONUNDAN BERİ PROTESTO DALGALARI YAŞANIYOR.

İran, geçen aydan bu yana, 28 Aralık'ta Tahran'daki Kapalı Çarşı'da başlayan ve İran riali'nin sert değer kaybı ve kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle düzenlenen protesto dalgalarıyla sarsılıyor. Gösteriler daha sonra ülkenin birçok şehrine yayıldı.

CAN KAYIPLARI HIZLA ARTIYOR

İranlı yetkililer ölü sayısıyla ilgili resmi rakamlar açıklamadı. Ancak İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı Çarşamba günü yayınladığı bir raporda, aralarında güvenlik güçlerinin dört üyesinin de bulunduğu en az 38 kişinin öldüğünü belirtti.

Ajans ayrıca düzinelerce yaralanma ve 2.217 tutuklama bildirdi.

Yerel medyanın perşembe günü bildirdiğine göre, İran'da başkent Tahran yakınlarında düzenlenen protestolar sırasında çıkan çatışmalarda bir polis memuru hayatını kaybetti.

Bu arada Tasnim haber ajansı, protestolar sırasında yaralanan polis memurlarının sayısının 568'e yükseldiğini, ayrıca paramiliter Basij güçlerinin 66 üyesinin de yaralandığını bildirdi.

