İran'da 12'inci gününde de devam eden rejim karşıtı kitlesel protestolar başkent Tahran başta olmak üzere birçok kentte halkı sokağa döktü. İran rejimi tarafından sert şekilde müdahale edilen protestolara ilişkin ABD Başkanı Trump da devreye girdi. Trump, rejimi "Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa nlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğimizi bildirdim" sözleri ile tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran yetkililerinin protesto eden insanları "öldürmeye başlaması" halinde İran'a karşı sert önlemler alacağı tehdidinde bulundu.

Trump, muhafazakar radyo sunucusu Hugh Hewitt ile yaptığı bir röportajda, "Onlara, eğer insanları öldürmeye başlarlarsa -ki isyanlar sırasında bunu yapma eğilimindeler- eğer bunu yaparlarsa, onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğimizi bildirdim" dedi.

İran'dan gerilim tırmanıyor! Trump'tan Tahran'a bir tehdit daha

İRAN’DA PROTESTOLAR 12’NCİ GÜNÜNDE

İran’da hayat pahalılığı nedeniyle devam eden protestolar, 12’nci gününde devam ederken, ülke genelinde internet kesintisi yaşandı.

İran'dan gerilim tırmanıyor! Trump'tan Tahran'a bir tehdit daha

İran’da para biriminin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından başkent Tahran'da esnaf tarafından 28 Aralık'ta başlatılan protestolar, ülke geneline yayılmasının ardından 12’nci gününde devam ediyor. Başta başkent Tahran olmak üzere birçok kentte halk sokağa inerken, yer yer güvenlik güçleri ile protestocular karşı karşıya geldi.

Çevrimiçi izleme kuruluşu Netblocks, protestoların artmasıyla İran'da 'ülke çapında internet kesintisi' olduğunu bildirerek, "Canlı ölçümler, İran'ın şu anda ülke çapında internet kesintisi yaşadığını gösteriyor. Bu olay, ülke genelindeki protestoları hedef alan bir dizi dijital sansür önleminin ardından geldi ve kritik bir anda halkın iletişim hakkını engelliyor" dedi.

İran'dan gerilim tırmanıyor! Trump'tan Tahran'a bir tehdit daha

İRAN’DA EKONOMİK KRİZ SOKAKLARA TAŞTI

İran riyali karşısında dolar kurunun 140 bin bandını aşmasının ardından başkent Tahran’da hayat pahalılığına karşı tepkiler yükselmişti. 12 günlük savaşın ardından ekonomik şartların giderek ağırlaşması, yüksek enflasyon, temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışları ile alım gücündeki sert düşüş, geniş kesimlerde rahatsızlığa yol açmıştı. Protestolar kapsamında Tahran’ın güneyindeki Alaeddin ve Çaharsu pasajları ile Büyük Pazar’da çok sayıda esnaf kepenk kapatmış, yüzlerce İranlı protestocu Vali Asr, Cumhuri ve İnkılap caddelerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirmişti. Tahran’daki protestoların ardından yapılan protesto ve grev çağrılarıyla birlikte gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası