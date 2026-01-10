İran’da tansiyon tehlikeli biçimde yükseliyor. Devrik Şah’ın oğlu Rıza Pehlevi, ülke genelinde süren protestolar için “şehir merkezlerini ele geçirin” çağrısı yaparak eylemlerin yeni ve kritik bir aşamaya geçtiğini ilan etti.

İran’ın devrik son şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi, ülke genelinde devam eden protestolarla ilgili dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajda Pehlevi, protestoculara seslenerek artık hedefin yalnızca sokaklara çıkmak olmadığını, şehir merkezlerinin ele geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“ARTIK SADECE SOKAKLARA ÇIKMAK YETMEZ”

Rıza Pehlevi, paylaştığı mesajda, eylemlerin yeni bir aşamaya geçmesi gerektiğini dile getirdi. Pehlevi, “Amacımız sadece sokaklara dökülmek değil, kent merkezlerini ele geçirmeye ve elimizde tutmaya hazırlanmak” ifadelerini kullandı. Farklı güzergahlardan merkezi alanlara ilerlenmesi ve kalabalıkların birleştirilmesi çağrısı yaptı.

İran’da darbe sesleri yükseldi! Pehlevi’den şehirleri ele geçirin talimatı

GENEL GREV ÇAĞRISI GELDİ

Pehlevi, özellikle kilit ekonomik sektörlerde çalışanlara seslendi. Ulaştırma, petrol, gaz ve enerji sektörlerinde görev yapan işçileri ülke çapında genel greve katılmaya davet etti. Bu adımın, İran’daki mevcut yönetimi zayıflatacağını savundu.

"İRAN’A DÖNMEYE HAZIRLANIYORUM"

ABD’de sürgün hayatı yaşayan Rıza Pehlevi, İran’a dönüş için hazırlıklara başladığını açıkladı. Devrim gününün yaklaştığını söyledi ve o an geldiğinde halkının yanında olmak istediğini dile getirdi. Pehlevi, “Ulusal devrimimizin zafer anında İran halkıyla birlikte olacağım” dedi.

İran’da darbe sesleri yükseldi! Pehlevi’den şehirleri ele geçirin talimatı

PROTESTOLAR RİYALİN ÇÖKÜŞÜYLE ALEVLENDİ

İran’da protestolar, ulusal para birimi riyalin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından başladı. Tahran’da kapalı çarşı esnafının 28 Aralık’ta başlattığı eylemler kısa sürede ülke geneline yayıldı. Resmi rakam açıklanmasa da olaylarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

ABD’DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA!

Pehlevi’nin açıklamasından kısa süre sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran’daki protestolara ilişkin paylaşım yaptı. Rubio, ABD’nin İran’daki protestocuları desteklediğini söyledi.

FOX NEWS: REJİM HİÇ BU KADAR ZAYIF OLMAMIŞTI

ABD merkezli Fox News’te yer alan değerlendirmelerde, İran’daki mevcut tablonun İran için son yılların en kırılgan dönemi olduğu aktarıldı. Analizlerde, Ayetullah Ali Hamaney’in iktidarının sürdürülebilirliği ve rejimin geleceği sorgulandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ KRİTİK ROLDE

Uzmanlar, İran’da muhtemel bir değişimin anahtarı Devrim Muhafızları, 568 polis ile gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic güçleri ve düzenli ordunun tutumuna bağlı olduğuna değindi.

Diğer yandan Artan protestoların gölgesinde ulusa seslenen İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ı doğrudan hedef aldı.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ı doğrudan hedef aldı. Sert ifadeler kullanan Hamaney, şu sözleri dile getirdi:

"Orada kibir ve gururla oturan, tüm dünyaya hükmettiğini sanan o herif de bilmelidir ki Firavun, Nemrut, Rıza Han ve Muhammed Rıza gibi despotlar gururlarının zirvesindeyken devrildi. Bu da devrilecek."

"İRAN GERİ ADIM ATMAZ"

Rejimin kararlılığını vurgulayan Hamaney, şu mesajı verdi:

"Herkes bilsin ki İran, yüz binlerce asil insanın kanıyla kuruldu. Yıkıcılar karşısında geri adım atmayacak."

Haberle İlgili Daha Fazlası