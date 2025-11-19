A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile 2-2 berabere kaldığımız mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Çok iyi bir performans sergilediklerini ve şimdiden mart ayında oynanacak play-off maçlarına odaklanmaları gerektiğin kaydeden Montella, "Belki bir ricada bulunabilirim kulüplerden. O ay bir maç eksik oynatarak oyuncularımızı, birkaç gün fazladan çalışabilirsek çok sevinirim" dedi. Duygusal olarak dengeli olmaları gerektiğinin altını çizen Montella, maneviyatı yüksek bir maç olacağından İtalya ile karşılaşmak istemediğini kaydetti.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından konuştu.

"FARKLI BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

"İnanılmaz bir mücadele verdi oyuncularımız. Farklı bir maç olacağını biliyorduk ve farkındaydık. Beraber fedakarlıklar yapmamız gerektiğini biliyorduk. Takım ruhuyla mücadele ederseniz, en iyisini yaparsanız. En son Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 7 şut attılar, biz de şut attırmadık. Az süre verdiğimiz oyuncuların hazır olması beni gururlandırıyor.

"U21, U19, U17 ONLARDA DA HAREKET VAR"

Her çalışanın katkısı var, onlara da teşekkür ederim. Malzemeci Ünal ağabeyin doğum günüydü, onun için kazanmak istedik, denedik ama olmadı. Ağustos ayından itibaren stada giderek 184 maç izledik. Böyle devam edeceğiz, mart ayında en iyisini hedefleyeceğiz. U21, U19, U17 onlarda da hareket var. İspanya maçına gelirken, U21'in maçını izledik. Onlardan iki oyuncu aldık. Onların durumu da benim için çok önemli."

"PLANIMIZDAN EMİNDİM"

"Başından beri planımızdan emindim, futbolcularıma da söyledim. Futbolcularımız bana inandılar, onlara teşekkür ettim. Başarılı olacakları bir strateji uyguluyorum. Galibiyet için denedik ama iki taraf için de hak edilen bir sonuç oldu."

"KULÜPLERDEN BİR RİCADA BULUNABİLİRİM"

"Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulunabilirim, kulüplerle konuşarak o ay bir maç eksik oynatarak, birkaç gün fazladan çalışabilirsek çok sevinirim. Herkes katkıda bulunabilirse çok sevinirim. Bu maç beni fazlasıyla gururlandırıyor. Futbolculara maç sonu teşekkür ettim. Büyük bir fedakarlık gösterdiler. Acayip bir mücadele gösterdiler hepsi. Kim oynarsa oynasın, rekabet yüzdemiz yüksek o yüzden emindik böyle bir performanstan. Bu sonucu da kabul ediyoruz. Sonuna kadar denedik ama olmadı, galip de gelebilirdik."

DENİZ GÜL HAKKINDA

"Deniz Gül gelişime çok açık, daha tamamlanmamış bir oyuncu. Sıkı takipteyiz ve gelişmesini arzuyla bekliyoruz. Fedakarlıkla oynadı ve bir gol attı. Kaleyi hisseden bir forvet gibi oynadı. 17 gol attık gruplarda, maç ortalamasında 3 gol! Muazzam bir iş yaptı bizim çocuklarımız."

"ÖZEL DÖNEMDEN GEÇEN FUTBOLCULARIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Altını çizmem gerekiyor. Özel dönemden geçen futbolcularımız ya da zor günler yaşayan futbolcularımız için çok mutluyum. Salih uzun zamandır kendi kulübünde istediği gibi oynayamıyor ve inanılmaz bir maç çıkardı. Kendisiyle gurur duyuyorum. Orkun zor bir dönemden geçti ama inanılmaz bir karakter gösterdi. Çağlar az oynadığı bir dönemden geçiyor. O da inanılmaz bir performans gösterdi. İrfan Can da zor bir dönemden geçmesine rağmen çok iyi bir performans gösterdi. Bu isimler saha dışında da örnek karakterler. Böyle iyi olduğunuzda yukarıdan da yardım oluyor. Altay da uzun zamandır oynamıyor ama müthiş performans gösterdi, son dakikalarda şans da yanındaydı. Örnek karakterler olunca, her şeyi ortaya koyduğunuzda yukarıdan da yardım geliyor ister istemez."

"DUYGUSAL ANLAMDA DENGELİ OLMALIYIZ"

"Duygusal anlamda biraz daha dengeli olmalıyız. Bugün daha az oynayan oyuncuları tekrar görme fırsatımız oldu ve çok güzel cevap verdiler. Şimdi play-off'a konsantre olacağız ve adım adım ilerleyeceğiz. Hedefe birlikte, istediğimiz şekilde yaklaşmak istiyoruz."

"İLK MAÇTAN DERSLER ÇIKARDIK"

"Bu şekilde oynamamız gerektiğini biliyorduk. İspanya ile oynadığımız ilk maçta, bu taktikle oynasak gerekli dersleri almazdık. O maçın, o mağlubiyetin sağlıklı olduğunu düşünüyorum çünkü gerekli dersleri aldık. Bugün dersimizi iyi bir şekilde çıkardık ve güzel bir şekilde tamamladık maçı. Sonuna kadar kazanabileceğimize inandık. O maça sağlıklı dememin nedeni, o maçtan sonra Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında en iyi oyunumuzla kazandık."

"İTALYA İLE KARŞILAŞMAK İSTEMEM"

"Play-off'ta İtalya'yla karşılaşmak istemem. Benim için maneviyatı dolu bir maç olur."

EMRAH TASÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası