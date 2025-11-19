2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında Türkiye ile 2-2 berabere kalan İspanya'da Aleix Garcia, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

İspanyol futbolcu Aleix Garcia, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye ile berabere kaldıkları müsabakanın ardından konuştu.

"GALİBİYETİ HAK EDEN TARAFTIK"

Mücadeleyi kazanmayı hak eden taraf olduklarını söyleyen İspanyol yıldız, "Galibiyeti taraftarlarımıza hediye etmek istiyorduk. Birçok pozisyon ürettik ama top bir türlü içeri girmedi. Bence bugün maçın hak eden tarafı bizdik." dedi.

"ÇOK FAZLA KONTRA VERDİK"

Türkiye'ye çok fazla kontra verdiklerini belirten Garcia, "Bunu ayarlamamız ve videolara bakmamız gerekecek çünkü gerçekten çok fazla kontra yaptılar. Muhtemelen onların oyunlarını daha erken kesmemiz gerekiyordu. Biz her zaman oynamak isteyen bir takımız ve bazen biraz boşluk bırakıyoruz ama genel olarak baktığımda galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Mart ayında çok heyecan verici bir turnuva geliyor, bir kupa daha kazanabileceğimiz bir organizasyon. Takım her maçta herkesle yarışabileceğini gösteriyor. Kulüplerimize odaklanmamız ve mart ayına hazır olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

İspanya - Türkiye maçından görüntü

"TÜRKİYE HER ZAMAN SERTTİR"

Türkiye'nin her zaman zorlu bir takım olduğunu kaydeden Aleix Garcia, "Türkiye her zaman serttir, oyunun bir parçası bu. Oynadığım oyundan memnunum. Harika bir eleme başarısıyla eve dönüyoruz." dedi.

EMRAH TASÇI

