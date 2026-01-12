Bolu Dağı’nda etkisini artıran sis ve sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşatırken, olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı Karayolları ekipleri bölgede alarma geçti.

Türkiye’nin en yoğun ulaşım güzergâhlarından biri olan Bolu Dağı geçişinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Yoğun sis ve sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Hava şartlarının daha da kötüleşme ihtimaline karşı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Küreme ve tuzlama araçları başta rampalar, viyadükler ve virajlı noktalar olmak üzere kritik alanlara konuşlandırıldı. Ekiplerin, muhtemel kar yağışı ve buzlanmaya karşı 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi.

KIŞ LASTİĞİ UYARISI

Yetkililer, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışın kara dönüşebileceğine dikkat çekerek sürücüleri uyardı. Kış lastiği bulunmayan araçların yola çıkmaması, hızın düşürülmesi ve takip mesafesinin korunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca sisli bölgelerde sis farlarının kullanılması istendi.

Bolu Dağı güzergâhında trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, Karayolları ekiplerinin olumsuzluk yaşanmaması adına bölgede teyakkuz hâlinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Sürücülere, yol ve hava durumu bilgilerini takip ederek seyahat etmeleri çağrısı yapıldı.

