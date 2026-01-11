Türkiye’nin kayak merkezlerinde kar kalınlıkları rekor seviyelere ulaştı. Sarıkamış’ta ölçülen 205 santimetrelik kar, ülke genelindeki en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Başkent Ankara’da ise kar, birçok ilçede hayatı etkiledi.

Türkiye’nin kış turizmi merkezlerinde kar kalınlıkları artmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, kar kalınlığının en fazla ölçüldüğü nokta Sarıkamış Kayak Merkezi oldu ve burada kar seviyesi 205 santimetreye ulaştı.

İKİNCİ SIRADA KARTALKAYA VAR

Ülkenin diğer kayak merkezlerinde ölçülen kar miktarları da dikkat çekti. Kartalkaya’da 185 cm, Palandöken’de 173 cm, Hakkari’de 158 cm, Ergan’da 150 cm, Erciyes’te 107 cm ve Uludağ’da 72 cm kar ölçüldü. Daha küçük kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise 6 ila 80 santimetre arasında değişti.

DOĞU ANADOLU'DA 167 SANTİM ÖLÇÜLDÜ

Doğu Anadolu’da da kar kalınlığı yüksek seviyelerde seyrediyor. Van’ın Bahçesaray ilçesindeki Karabet Tepesi’nde 167 cm, Bitlis merkezde 141 cm, Hakkari Yüksekova’da 115 cm, Hakkari Durankaya’da 100 cm kar ölçüldü.

ANKARA'DA YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Öte yandan, başkent Ankara’da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırdı. Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Pursaklar ve Kahramankazan başta olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle çatılar, parklar ve araçların üzerinde kar birikintileri oluştu. Akşam saatlerinde kar yağışının devam etmesiyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olmasının beklendiğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.

