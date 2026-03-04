Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'deki Galatasaray derbisi öncesi çok iddialı konuştu.

MURAD TAMER - Yapılan transferler çabuk uyum sağladı, başarılı saha sonuçları gelmeye başladı, camiada herkesin yüzü gülüyor. Özellikle Galatasaray derbisi öncesi oluşan bu hava siyah beyazlı takıma da çok olumlu yansımış durumda. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da yakaladıkları bu havayı korumakta kararlı. Çok zor günler yaşadıklarını ve bunların hepsinin altından kalkacaklarını bildikleri için göreve geldiklerini söyleyen Adalı, iddialı açıklamalarda bulundu.

ARTIK KİMSE DURAMAZ

Beşiktaş’ın yükseliş dönemine girdiğini belirten siyah beyazlıların patronu, “Çok kötü günler yaşadık. Artık o günleri tekrar yaşamamak için çalışıyoruz. En çalkantılı günlerde düşmemiz için uğraşanlar oldu. Bir günde çiçeklerin açmayacağını her fırsatta söylemiştik. Bundan sonra düşüş yaşanmayacak. Yeter ki bize güvenilsin. Yönetim, teknik heyet, oyuncular ve taraftar tek bir vücut olmuş durumda. Artık Beşiktaş’ın önünde kimse duramaz” sözlerini kullandı.

BAŞKAN ADALI COŞTU

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün 123. kuruluş yıl dönümü kapsamında taraftar grubu Çarşı’nın meydanda düzenlediği iftara katıldı. Adalı, tezahüratlara eşlik ederken “Beşiktaş’ımız için bir ayağa kalkma dönemindeyiz. Beşiktaş’ta uzun zaman sonra ilk defa bir huzur, istikrar, güven ortamı hâkim” dedi.

