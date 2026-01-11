Oyuncu Can Yaman, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayın ardından ilk kez paylaşım yapan Yaman, suçlamaların asılsız olduğunu vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘uyuşturucu’ ve ‘fuhuş’ soruşturması kapsamında bazı işletmelere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve mermiler ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında ‘Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak’, ‘Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘Fuhşa teşvik veya aracılık etmek’ suçlamalarıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncular Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper de bulunuyordu.

CAN YAMAN SERBEST BIRAKILDI

İfade ve test işlemlerinin ardından ünlü oyuncu Can Yaman serbest bırakıldı. Olayın ardından ilk kez açıklama yapan Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suçlamaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Yaman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Roma’ya dönüş🖤

Sevgili İtalyan basını, Türk basınının her zamanki saldırısı yeni değil! Ama lütfen Boğaz’dan gelen haberleri yanlış kopyalamayın. Polisin birçok ünlüyü tutukladığı bir zamanda uyuşturucuyla dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Eğer en ufak bir doğruluk payı olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılmaz ve ertesi gün İtalya’ya dönemezdim.

Sizi seviyorum🖤"

