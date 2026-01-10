Uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Can Yaman ifade verdi. Yaman, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Yaman ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

